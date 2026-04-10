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México

'El Mayo' Zambada será sentenciado el 18 de mayo en EU

En 2025, el líder del Cártel de Sinaloa admitió su culpabilidad de los cargos de empresa criminal continua y conspiración para mantener una empresa de delincuencia organizada en Estados Unidos.
vie 10 abril 2026 12:32 PM
Multa récord al “Mayo” Zambada iguala al presupuesto de CDMX y supera varias fortunas de millonarios
'El Mayo' fue detenido en 2024 en Estados Unidos. (Foto: Especial )

La audiencia de sentencia de Ismael 'El Mayo' Zambada García se reprogramó para el próximo 18 de mayo en Estados Unidos.

El narcotraficante mexicano, líder del Cártel de Sinaloa, iba a conocer su sentencia este lunes 13 de abril, sin embargo, se aplazó tras una solicitud de la defensa de Zambada y la Fiscalía de Estados Unidos.

Zambada García se presentará ante la Corte Federal del Distrito Este de Brooklyn, donde conocerá el tiempo que deberá pasar en prisión.

El juez que se encargará de dictar la sentencia es Brian M. Cogan, el mismo que dio cadena perpetua a Joaquín 'El Chapo' Guzmán y cerca de 40 años a Genaro García Luna.

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En agosto de 2025, Zambada se declaró culpable de dos delitos de narcotráfico en la Corte de Nueva York, Estados Unidos.

El líder del Cártel de Sinaloa admitió su culpabilidad de los cargos de empresa criminal continua y conspiración para mantener una empresa de delincuencia organizada.

Se trata de los ilícitos más graves de los 17 que le imputa la Fiscalía estadounidense.

Como parte de su acuerdo, 'El Mayo' se comprometió a pagar 15,000 millones de dólares.

El narcotraficante reconoció que inició el tráfico de drogas en 1969, que fundó el Cártel de Sinaloa y que pagó sobornos a policías, militares y políticos hasta que dejó de operar en 2024.

También en 2025, el Departamento de Justicia anunció que no solicitaría la pena de muerte contra Zambada.

Zambada fue detenido en julio de 2023 en un aeropuerto de Nuevo México; enfrenta un proceso donde se le acusa de 17 cargos federales relacionados con narcotráfico, lavado de dinero y distribución de armas de fuego, entre otros.

'El Mayo' afirma que fue secuestrado por Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán, para ser entregado a autoridades estadounidenses.

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Narcotráfico Ismael 'El Mayo' Zambada Joaquín Guzmán Loera

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