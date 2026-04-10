'El Mayo' Zambada será sentenciado el 18 de mayo en EU

La audiencia de sentencia de Ismael 'El Mayo' Zambada García se reprogramó para el próximo 18 de mayo en Estados Unidos.

El narcotraficante mexicano, líder del Cártel de Sinaloa, iba a conocer su sentencia este lunes 13 de abril, sin embargo, se aplazó tras una solicitud de la defensa de Zambada y la Fiscalía de Estados Unidos.

Zambada García se presentará ante la Corte Federal del Distrito Este de Brooklyn, donde conocerá el tiempo que deberá pasar en prisión.

El juez que se encargará de dictar la sentencia es Brian M. Cogan, el mismo que dio cadena perpetua a Joaquín 'El Chapo' Guzmán y cerca de 40 años a Genaro García Luna.