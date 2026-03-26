Cuándo cae la pensión Bienestar en marzo: quiénes son las únicas personas que reciben el pago hoy, 26 de marzo

El pago de la Pensión Bienestar correspondiente al bimestre marzo-abril está en curso. Se trata del segundo depósito del año y muchas personas se preguntan qué beneficiarios reciben el apoyo este jueves 26 de marzo según la letra de su apellido.
Las dispersiones comenzaron el martes 2 de marzo y terminan el 26 del mismo mes. No solo las personas adultas mayores reciben la pensión, en estas fechas también se deposita a Mujeres Bienestar, Personas con Discapacidad, el programa Madres Trabajadoras y Sembrando Vida.