¿Qué se sabe de este mercado de documentos falsos?

Desde la semana pasada, la periodista Dolia Estévez alertó desde su cuenta de redes sociales que el Consulado General de México en Houston detectó un mercado negro de actas de nacimiento mexicanas en Tapachula, Chiapas, para ciudadanos cubanos.

En un oficio que mandó el Consulado General a la Secretaría de Relaciones Exteriores, se señala que detectaron “múltiples casos” de personas nacidas en Cuba con actas de nacimiento falsas, pero que fueron expedidas en oficinas del Registro Civil de México.

Además, el cónsul encargado, Juan Carlos Hernández Wocker, mencionó que si bien estos documentos contienen características para legitimarlas, como aparecer registradas en el Sistema Integral de Impresión de Actas (SICEA) y tener una CURP certificada, estás no incluyen anotación marginal alguna sobre la inscripción de nacimiento ni número certificado de nacimiento.

“Al entrevistar a las personas usuarios, expresaron haber nacido en Cuba y no tener un vínculo con México. Tras indagaciones adicionales, manifestaron que (sus actas) fueron obtenidas de manera fraudulenta por una persona en Tapachula, Chiapas”, dijo.

Asimismo, el cónsul encargado mencionó que esta persona se encarga de enviar las actas de nacimiento mexicanas a cubanos para realizar trámites en los consulados de México.

Casos detectados

El Consulado General de México en Houston detectó, entre el 15 y 21 de enero, cinco casos de cubanos con actas de nacimiento falsas: de ellas, tres tienen registros en Aguascalientes; uno en Nayarit, y uno en Puebla.

Esta situación también se ha presentado en el Consulado de México en Costa Rica, por lo que han alertado a las autoridades para tomar precauciones, ya que podría replicarse la presentación de documentos falsos en diferentes consulados y embajadas.

Sin embargo, estos no fueron los únicos, pues el embajador de México en Filipinas, Joseph Hernández, pidió la verificación del acta de nacimiento de un hombre llamado Jialin Ye, quien nació en China, pero se presentó a tramitar un pasaporte mexicano ordinario de emergencia.

Esta persona presentó un acta de nacimiento mexicana, la cual fue emitida en Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, con fecha de registro 15 de julio de 1999, donde se asienta que es hijo de padres mexicanos con nombres Guoxiang Ye y Lihong Xiao.

“Durante la entrevista consular se identificaron inconsistencias. El interesado desconoce el idioma español, así como la fecha y procedimiento de su registro de nacimiento en México. Tampoco sabe el lugar de nacimiento de sus padres. Inicialmente declaró no haber residido en México para luego indicar que vivió en Tijuana y en la Ciudad de México”, sostuvo el embajador de Filipinas.

Por lo anterior, el embajador solicitó, ante el incremento en las solicitudes de pasaporte mediante documentación apócrifa en diversas Representaciones de México, la verificación del acta de nacimiento de Jialin Ye.