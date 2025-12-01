¿Quién es Roberto Velasco, el encargado de despacho de Relaciones Exteriores?

Velasco sustituye de forma temporal a Juan Ramón de la Fuente. (Foto: Moisés Pablo Nava/Cuartoscuro )

¿Quién es Roberto Velasco?

El encargado de despacho de la SRE, de 38 años de edad, es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México y maestro en Políticas Públicas por Universidad de Chicago.

El Senado de la República destaca que el funcionario ha redactado más de cincuenta artículos, columnas, reseñas y entrevistas tanto en idioma español como en inglés sobre sus áreas de especialización.

Mientras estudiaba en Chicago, Velasco fue editor en jefe de Chicago Policy Review, una revista publicada por los estudiantes de la Escuela Harris de la Universidad de Chicago, y colaboró en la oficina del alcalde de la ciudad.

Antes de que su carrera detonara en los gobiernos federales morenistas, tuvo puestos en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la delegación Miguel Hidalgo y en la Secretaría de Economía del Gobierno de México.

En entrevistas, el funcionario ha destacado su respaldo incondicional al movimiento fundado por Andrés Manuel López Obrador. Es uno de los personajes que pasaron de un gobierno morenista al otro.

Velasco es uno de los personajes que pasaron del Gobierno de AMLO al de Sheinbaum.

Carrera en la política

En el 2017, antes que Morena ganara la Presidencia, Velasco colaboró en la Dirección Regional para América del Norte del fideicomiso del Gobierno de Enrique Peña Nieto. Dicho fideicomiso tenía el objetivo de promover el comercio y la inversión.

Para julio de 2018, Velasco fue invitado por Marcelo Ebrard -a quien López Obrador había seleccionado para encabezar la SRE- para que ayudara en el proceso de transición entre priistas y morenistas. En diciembre de ese mismo año, quedó al frente de la Comunicación Social de la misma SRE.

El entonces presidente López Obrador incluyó en el 2019 a Velasco en la delegación encargada de negociar los aranceles impuestos por la primera administración de Donald Trump.

El funcionario trabajó de cerca con Marcelo Ebrard en el sexenio de AMLO.

De acuerdo con información del Gobierno de México, desde junio de 2020, Roberto Velasco coordinó la política para América del Norte en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), ''encabezando en este periodo múltiples negociaciones bilaterales y trilaterales de alto nivel sobre seguridad, movilidad humana, economía, frontera y gestión de aguas compartidas, entre otras''.

A principios de octubre de este 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum propuso a Roberto Velasco Álvarez como subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Su nombramiento fue ratificado por el Senado.

Ahora es el encargado de despacho de la dependencia federal.