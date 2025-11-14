¿Cuándo es el puente de noviembre 2025? Esta fecha es oficial de descanso obligatorio

¿Cuándo es el puente por el 20 de noviembre 2025?

De acuerdo con el Artículo 76 de la Ley Federal del Trabajo, durante este mes hay un día feriado por la conmemoración de la Revolución mexicana, que dio inicio el 20 de noviembre. La fecha asignada por la ley corresponde al tercer lunes del mes.

En 2025, es el 17 de noviembre. En esta fecha, las y los trabajadores en México tendrán derecho al día de descanso, por lo que no es obligatorio trabajar. En caso de tener que presentarse, por ley deben recibir el pago normal por sus actividades y uno doble adicional. Es decir, una remuneración triple.

¿Y para la SEP?

Solo el 17 de noviembre será un día en que estudiantes de nivel básico como docentes podrán descansar, por lo establecido en la LFT. Sin embargo, habrá más días de “descanso” para los primeros.

El viernes 14 de noviembre está marcado en el calendario para el registro de calificaciones, una jornada en la que la mayoría de las escuela otorga como un día sin clases para centrarse en esta actividad.

Esta situación estará sujeta a las decisiones de cada plantel. La entrega de calificaciones será la semana del 24 al 27 de noviembre.

Posteriormente, el viernes 28 de noviembre tampoco habrá clases para los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria debido a que será sesión de Consejo Técnico Escolar (CTE).

En este día, solo los directivos y docentes de las escuelas se reunirán para debatir y tomar decisiones para mejorar situaciones de los planteles y estrategias pedagógicas.

https://calendarioescolar.sep.gob.mx/2025-2026 Calendario disponible en (Secretaría de Educación Pública (SEP).)

¿Cuándo son las siguientes vacaciones y descansos oficiales?

De manera oficial, la LFT establece el siguiente descanso obligatorio el 25 de diciembre, por las celebraciones de Navidad. Este año, cae en jueves.

Mientras tanto, los estudiantes tendrán vacaciones desde el lunes 22 de diciembre hasta el viernes 9 de enero de 2026. Los docentes de la SEP regresarán antes, el miércoles 7, y tendrán sesiones de talleres intensivos.