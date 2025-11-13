Estudiantes confrontan a Noroña en Universidad de Guanajuato

"Noroña":

Porque fue confrontado en la Universidad de Guanajuato pic.twitter.com/xYPNojIdaC — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) November 14, 2025

“Un pequeñísimo grupo vino con la intención de reventar la sesión, entonces no es correcto”, dijo Noroña a los presentes.

🗳📌 ESTUDIANTES CONFRONTAN A NOROÑA EN GUANAJUATO



La visita del senador Gerardo Fernández Noroña a la Universidad de Guanajuato vino con gritos y reclamos.



Un grupo de estudiantes lo increpó con señalamientos sobre violencia, privilegios y viejas polémicas.



Noroña respondió… pic.twitter.com/LAPggM0sA2 — Juan Ortiz 🗳️👁‍🗨 (@Juan_OrtizMX) November 14, 2025

La Universidad de Guanajuato invitó a Noroña al Encuentro Nacional de Estudiantes de Ciencias Políticas (ENECP).

Los manifestantes portaron pancartas en las que le reclamaron al morenista por su viaje a Palestina, en lugar de ir a visitar a los damnificados por las inundaciones en cinco estados mexicanos.

Los estudiantes también le reclamaron por la casa de 12 millones de pesos que se compró, aún de manera inexplicable, en Tepoztlán, Morelos.

Jóvenes intentaron hacerle cuestionamientos a Noroña, sin embargo, él dijo que no respondería.

Noroña lleva meses en la polémica, no solo por su casa millonaria, también por viajes al extranjero, la forma en que trataba a los políticos de oposición cuando era presidente del Senado y por una confrontación física que tuvo con Alejandro Moreno, dirigente del PRI.

El senador fue uno de los personajes que buscaron la candidatura presidencial de Morena en el 2024. Ha dicho que sí intentará conseguirla para 2030.