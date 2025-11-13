Estudiantes confrontan a Noroña en Universidad de Guanajuato

“Un pequeñísimo grupo vino con la intención de reventar la sesión, entonces no es correcto”, dijo Noroña a los presentes.
La Universidad de Guanajuato invitó a Noroña al Encuentro Nacional de Estudiantes de Ciencias Políticas (ENECP).
Los manifestantes portaron pancartas en las que le reclamaron al morenista por su viaje a Palestina, en lugar de ir a visitar a los damnificados por las inundaciones en cinco estados mexicanos.
Los estudiantes también le reclamaron por la casa de 12 millones de pesos que se compró, aún de manera inexplicable, en Tepoztlán, Morelos.
Jóvenes intentaron hacerle cuestionamientos a Noroña, sin embargo, él dijo que no respondería.
Noroña lleva meses en la polémica, no solo por su casa millonaria, también por viajes al extranjero, la forma en que trataba a los políticos de oposición cuando era presidente del Senado y por una confrontación física que tuvo con Alejandro Moreno, dirigente del PRI.
El senador fue uno de los personajes que buscaron la candidatura presidencial de Morena en el 2024. Ha dicho que sí intentará conseguirla para 2030.