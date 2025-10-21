México avanza 90% en negociación de aranceles con EU, asegura Marcelo Ebrard

Entrevistado tras acudir a comparecer ante diputados federales, el funcionario aseguró que México busca tener la mejor posición frente a la imposición de aranceles de productos nacionales que se exportan hacia Estados Unidos.

Consideró relevante que México llegue a buenos acuerdos comerciales con Estados Unidos, previo a que en 2026 comiencen las negociaciones sobre el T-MEC.

“Nuestro objetivo, la meta es que cuando inicie la revisión (del T-MEC) ya no estén en la mesa (los aranceles). Soy optimista, razonable, respecto a lo que cabe esperar en las próximas semanas”, resaltó.

Muchas gracias a la H. Cámara de Diputados por su invitación a comparecer el día de hoy, ha sido una experiencia muy útil y productiva. pic.twitter.com/YKvsGZfvpN — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) October 21, 2025

En cuanto el tema de aranceles del 50% al acero y aluminio, impuestos por Trump en junio de 2025, Marcelo Ebrard reconoció que este sector ha enfrentado afectaciones importantes, por lo que ya se presentaron alternativas y opciones para minimizar los efectos a la industria e incluso una disminución de las medidas económicas.

Sin cambios sustanciales al T-MEC

El secretario de Economía aseguró que la meta del gobierno de México es que en la revisión de aranceles, México tenga menos afectaciones que el resto de socios comerciales de Estados Unidos y evitar retrocesos, una vez que inicien las conversaciones para revisar el T-MEC.

Aclaró que a pesar de que hay temas arancelarios que afectan al T-MEC como el acero, aluminio y la industria automotriz, la estructura del acuerdo trilateral se mantiene firme.

“Ya se lo decía a los diputados, (el T-MEC) seguramente tendrá algunos cambios, pero no espero que sean sustanciales”, mencionó.

Ebrard aseguró que mientras las negociaciones se mantienen con Estados Unidos en materia de aranceles y el tratado comercial trilateral de América del Norte, ya se analiza la apertura de nuevos socios comerciales con países europeos y el fortalecimiento con los que ya se tienen.