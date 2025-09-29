Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

¿Cómo descargar tu acta de nacimiento gratis en PDF en línea?

Este es uno de los documentos más solicitados por las autoridades y empresas para realizar algunos trámites, inscripciones escolares y demás.
lun 29 septiembre 2025 12:28 PM
¿Cómo descargar tu acta de nacimiento gratis en PDF?
El acta de nacimiento certificada es un documento que se solicita para realizar diversos trámites. (Foto: Especial)

El acta de nacimiento es solicitada en la mayoría de los trámites en México y tiene como finalidad darle identidad oficial a la ciudadanía. Es la base para obtener otros documentos oficiales como la credencial del INE o registrarse a programas sociales.

Sin embargo, en algunas ocasiones y por diversos inconvenientes, solemos perder este papel oficial. Por ello aquí te explicamos cómo descargar tu acta de nacimiento en línea gratis en PDF.

Publicidad

El gobierno federal ha simplificado su obtención así como otros documentos y trámites que se pueden realizar en internet.

Lee también: Cambia el trámite para sacar el acta de nacimiento certificada en línea: necesitarás tu Llave MX

Qué datos contiene el acta de nacimiento

El acta de nacimiento es el documento oficial que acredita tu nombre, sexo, nacionalidad mexicana, indica la fecha y lugar de tu nacimiento, así como la filiación con tus padres o las personas que detenten la patria potestad.

Acta de nacimiento en línea

  • Ingresa a: www.gob.mx/ActaNacimiento
  • Escribe tu CURP o datos personales
  • Para validar la búsqueda, escribe el nombre de tu padre o madre.
  • Revisa que tus datos sean correctos en la vista previa.
  • Selecciona tu forma de pago, puede ser en línea o pago referenciado.
  • Descarga tu acta de nacimiento o envíala a tu correo electrónico.

Es importante que destines tiempo a verificar que todos tus datos sean correctos para después descargar el acta de nacimiento.

Publicidad

¿Qué hacer en caso de que mi acta no esté digitalizada?

En caso de que tu acta de nacimiento no esté digitalizada puedes solicitar al gobierno federal que lo realice siguiendo los siguientes pasos:

Enviar un correo electrónico directamente al enlace designado de la entidad federativa donde fuiste registrado colocando en el asunto del correo “Solicitud de incorporación de acta” y adjuntar lo siguiente:

1.- Imagen escaneada del acta de nacimiento.

2.- Imagen escaneada de la CURP.

Observaciones:

  • Ambas imágenes en formato PDF
  • Las imágenes no deben tener tachaduras ni enmendaduras.
  • No enviar fotografías, la información se distorsiona.

En el siguiente link encontrarás el Directorio de Enlaces de Atención del Sistema de Impresión de Actas Interestatales (SIDEA), quienes son los encargados de incorporar las actas a la Base de Datos Nacional del Registro Civil.

https://www.gob.mx/actas/documentos/directorio-de-enlaces-de-atencion-del-sistema-de-impresion-de-actas-interestatales-sidea

Una vez localizado el registro Civil estatal a quien le habrás de solicitar que se digitalice el acta, debes enviar un correo con los siguientes datos:

  • Escribir la CURP
  • Nombre completo (nombre(s), primer apellido, segundo apellido
  • Sexo (femenino/masculino)
  • Fecha de nacimiento
  • Entidad de registro
  • Municipio de registro
  • Oficialía de registro
  • Número de acta
  • Número de libro
Publicidad

Tags

Trámites Trámites

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad