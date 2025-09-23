Ponencia de Hugo Aguilar reducirá 40% su personal desde octubre

''Desde el inicio de su gestión, el ministro Aguilar Ortiz estableció que, a diferencia de las presidencias anteriores, la suya tendría también un carácter jurisdiccional. En Consecuencia, le serán turnados asuntos para su análisis y la presentación de proyectos ante el Pleno'', indicó la Corte.

Hasta este martes 23 de septiembre, la ponencia de Hugo Aguilar está conformada por ocho secretarios de estudios, 12 secretarios auxiliares y 39 personas de apoyo operativo.

Con el recorte, que se implementará desde el próximo 1 de octubre, la ponencia tendrá siete secretarios de estudio, ocho secretarios auxiliares y 25 personas de apoyo operativo.

La presidencia de la Corte mantendrá una Coordinación de Dictaminación encargada de revisar los proyectos de los otros ministros.

Dicha Coordinación está integrada por un coordinador, 12 secretarios de estudio y cuenta, cinco secretarios auxiliares, un dictaminador y 15 personas de apoyo operativo.