México

Ponencia de Hugo Aguilar reducirá 40% su personal desde octubre

Hasta este martes 23 de septiembre, la ponencia de Hugo Aguilar está conformada por ocho secretarios de estudios, 12 secretarios auxiliares y 39 personas de apoyo operativo.
mar 23 septiembre 2025 04:37 PM
corte-primera-sesion
El ministro presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, durante su participación en la primera sesión de la nueva Corte.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) informó que se recortará en 40% la plantilla de la ponencia de Hugo Aguilar Ortiz, ministro presidente.

Después de que una investigación periodística revelara que Aguilar tenía a su cargo decenas de personas, la Corte emitió un comunicado para hacer algunas aclaraciones.

''Desde el inicio de su gestión, el ministro Aguilar Ortiz estableció que, a diferencia de las presidencias anteriores, la suya tendría también un carácter jurisdiccional. En Consecuencia, le serán turnados asuntos para su análisis y la presentación de proyectos ante el Pleno'', indicó la Corte.

Con el recorte, que se implementará desde el próximo 1 de octubre, la ponencia tendrá siete secretarios de estudio, ocho secretarios auxiliares y 25 personas de apoyo operativo.

La presidencia de la Corte mantendrá una Coordinación de Dictaminación encargada de revisar los proyectos de los otros ministros.

Dicha Coordinación está integrada por un coordinador, 12 secretarios de estudio y cuenta, cinco secretarios auxiliares, un dictaminador y 15 personas de apoyo operativo.

Suprema Corte de Justicia de la Nación

