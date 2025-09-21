Buque Cuauhtémoc regresa a Nueva York tras pruebas en mar

La Secretaría de Marina informó que el Buque arribó al muelle “Pier 86” en Manhattan, Nueva York, tras efectuar pruebas que arrojaron resultados satisfactorios, tanto del funcionamiento de su sistema de navegación como del propulsor auxiliar.

Asimismo, se consolidaron los enlaces de los Equipos de Comunicaciones Exteriores y se comprobó la resistencia de su arboladura y jarcias, firme transversal y longitudinal, es decir, el correcto funcionamiento de su sistema de propulsión a vela.

La Secretaría de Marina señaló que el Buque es parte fundamental de la formación de marinos mexicanos y se convertido ya en una tradición naval que prevalece desde 43 años con el emblema de disciplina y tenacidad.

#ÚltimaHora



Nuestro Buque Escuela #VeleroCuauhtémoc, retornó a Nueva York tras exitosas pruebas de aceptación en el mar, donde sus velas, cabos, mástiles y sistemas de navegación, propulsión y comunicación fueron puestos a prueba.

Con 43 años formando marinos ejemplares, el…



— SEMAR México (@SEMAR_mx) September 20, 2025

“Esta institución naval reafirma la fortaleza del Buque Escuela Cuauhtémoc, mismo, que tras haber obtenido resultados favorables, continuará llevando un mensaje de buena voluntad en los mares del mundo y navegando en nombre de México como símbolo de orgullo y honor de nuestro país”, señaló.

Según un informe de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, el Buque Cuauhtémoc sufrió daños de más de medio millón de dólares. Ello porque la parte superior de los tres mástiles se rompieron o doblaron tras pasar por debajo del puente Brooklyn.

“La investigación del NTSB sobre todos los aspectos del accidente sigue; estamos examinando el sistema de propulsión, el sistema de control de operación, la experiencia y entrenamiento de los tripulantes relevantes y las políticas y procedimientos de operación”, indica el informe preliminar.

Datos del Gobierno federal señalan que desde 1982, el Buque Cuauhtémoc ha recorrido los mares del mundo.

“Su quilla ha cortado las olas para llevar el mensaje de paz y buena voluntad del pueblo mexicano a muchísimas naciones, atracando en cientos de puertos para desempeñarse como uno de los embajadores más relevantes de nuestra nación”, se menciona en un comunicado del gobierno.