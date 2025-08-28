Publicidad

México

Cómo tramitar tu cédula profesional en línea: estos son los costos en 2025

Si necesitas tramitar tu cédula profesional, sigue estos pasos para obtenerla y conoce cuáles son los requisitos y costo en 2025.
jue 28 agosto 2025 12:43 PM
Solicita la expedición de tu Cédula Profesional a la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de la Educación Pública (SEP).

La cédula profesional es un documento emitido por la Secretaría de Educación Pública (SEP) que certifica la conclusión de estudios académicos y otorga el título profesional correspondiente.

Este elemento es crucial para cualquier persona que haya completado una carrera universitaria o técnica, ya que valida legalmente su formación y le permite ejercer en su campo de estudio. Además de ser un reconocimiento oficial de los logros académicos, la cédula profesional también actúa como un respaldo ante empleadores, instituciones y autoridades gubernamentales.

Costo de la cédula profesional en 2025

Este 2025, el costo por registro de título profesional y expedición de cédula profesional electrónica para extranjeros y mexicanos con estudios en México para nivel técnico superior universitario y licenciatura es de 1,772.93 pesos. No obstante, la cantidad puede variar según la situación del solicitante. Puedes consultar todos los costos en este enlace oficial de TramitaSEP .

Requisitos

  • Clave Única de Registro de Población (CURP).
  • e.firma vigente.
  • Pago en línea mediante tarjeta de crédito o débito.

Cómo tramitar la cédula profesional en línea

Para iniciar el proceso debes acceder a Cédula profesional | Campaña | gob.mx (www.gob.mx) .

Requisitos trámite en línea

  • Solicitud firmada con e.firma la cual contendrá tu nombre, lugar y fecha de nacimiento, así como la nacionalidad, Clave Única de Registro de Población (CURP), nombre o denominación de la institución que otorgó el título profesional, y fecha de emisión.
  • Archivo electrónico que contenga el título profesional, el cual previamente tu institución educativa debió registrar ante la Dirección General de Profesiones.
  • Pago en línea, mediante tarjeta de crédito o débito.

Trámite presencial

En caso de que el título haya sido expedido antes del 16 de abril del 2018, la Cédula Profesional se deberá obtener de manera presencial en las instalaciones de la Dirección General de Profesiones.

Así, se podrá realizar el pago con la hoja de ayuda y concluir el proceso de solicitud de registro y expedición de cédula de manera presencial mediante cita.

Los documentos solicitados son:

  • Pago de derechos correspondiente.
  • Original y Copia. Solicitud de registro de título profesional y expedición de cédula para mexicanos con estudios en México, para los niveles técnico, técnico superior universitario y licenciatura.
  • Título profesional. Original y Copia
  • El trámite se deberá realizar en Viaducto Río Piedad No. 551, Jardín Balbuena, Venustiano Carranza, Código Postal 15900, Ciudad de México, con un horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a 19:00 horas.
  • Para realizar tu cita ingresa aquí.
  • Si tienes alguna duda, puedes comunicarte al número 36013800 extensión 61100, con un horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas.
