Cómo tramitar tu cédula profesional en línea: estos son los costos en 2025

Costo de la cédula profesional en 2025

Este 2025, el costo por registro de título profesional y expedición de cédula profesional electrónica para extranjeros y mexicanos con estudios en México para nivel técnico superior universitario y licenciatura es de 1,772.93 pesos. No obstante, la cantidad puede variar según la situación del solicitante. Puedes consultar todos los costos en este enlace oficial de TramitaSEP .

Requisitos

Clave Única de Registro de Población (CURP).

e.firma vigente.

Pago en línea mediante tarjeta de crédito o débito.

Cómo tramitar la cédula profesional en línea

Para iniciar el proceso debes acceder a Cédula profesional | Campaña | gob.mx (www.gob.mx) .

Requisitos trámite en línea

Solicitud firmada con e.firma la cual contendrá tu nombre, lugar y fecha de nacimiento, así como la nacionalidad, Clave Única de Registro de Población (CURP), nombre o denominación de la institución que otorgó el título profesional, y fecha de emisión.

Archivo electrónico que contenga el título profesional, el cual previamente tu institución educativa debió registrar ante la Dirección General de Profesiones.

Pago en línea, mediante tarjeta de crédito o débito.

Trámite presencial

En caso de que el título haya sido expedido antes del 16 de abril del 2018, la Cédula Profesional se deberá obtener de manera presencial en las instalaciones de la Dirección General de Profesiones.

Así, se podrá realizar el pago con la hoja de ayuda y concluir el proceso de solicitud de registro y expedición de cédula de manera presencial mediante cita.

Los documentos solicitados son: