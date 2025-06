SCJN ordena liberar a Juana Hilda González Lomelí, sentenciada por el caso Wallace

Juana Hilda González lleva exactamente 19 años y cinco meses en prisión. La Primera Sala de la Corte estableció que el caso fue construido con base en la tortura que González sufrió.

"Esta Primera Sala considera que, en el caso, los medios de prueba ofrecidos por el Ministerio Público no son suficientes para demostrar la participación de Juana Hilda González Lomelí en el secuestro de Hugo Alberto Wallace Miranda", dice la sentencia de la Corte.

"Esto es así, pues la acusación en su contra no se sostiene sin las declaraciones que Juana Hilda rindió ante el Ministerio Público, cuando se encontraba en un centro de arraigo, antes de ser puesta a disposición del juez, y no hay elementos suficientes para concluir que esas 'confesiones' fueron emitidas de manera libre y voluntaria, y no bajo tortura psicológica, coacción e intimidación, por lo que no pueden ser tomadas en consideración", agrega.

El caso Wallace

El caso Wallace, como se le conoce, se refiere al secuestro ocurrido en 2005 de Hugo Alberto Wallace Miranda, el hijo de la activista Isabel Miranda de Wallace.

El caso cobró notoriedad luego de que Miranda de Wallace investigó por su cuenta y dio con la banda que presuntamente secuestró y asesinó a Hugo Alberto. Sin embargo, este asunto también ha generado algunas polémicas por presuntas irregularidades en la investigación.

En 2020, expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas concluyeron que Brenda Quevedo Cruz, detenida en 2007 y procesada por el secuestro de Hugo Alberto, fue torturada y se encuentra detenida de manera arbitraria, pues lleva 15 años sin recibir sentencia de primera instancia. La ONU pidió su liberación inmediata.

En 2015, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) informó en un comunicado que la sentencia condenatoria para cuatro personas por el secuestró a Hugo Alberto, dentro de la causa penal 35/2006. Se trató de:

César Freyre Morales, quien fue sentenciado a 131 años y seis meses de prisión, por delitos de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro, delincuencia organizada y portación de armas de fuego y cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.

Juana Hilda González Lomelí, sentenciada a 78 años y nueve meses de prisión por delitos de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro, delincuencia organizada y portación de armas de fuego y cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.

Tony Castillo Cruz y Alberto Castillo Cruz fueron condenados por su parte a 93 años y 6 meses de prisión, respectivamente, por su responsabilidad en el delito de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro y delincuencia Organizada. Además, todos recibieron una multa económica.