El INE alista la revisión de idoneidad de los candidatos judiciales ganadores

“Haremos primero una sesión para ver a quiénes se les va a otorgar estas constancias de mayoría y después de acuerdo con el cargo para el que se postularon, de manera que sean citados de manera escalonada en el curso de la próxima semana'', explicó la consejera electoral Carla Humphrey.

Recordó que el INE acordó someter a revisión todas las candidaturas ganadoras y en particular 26 que fueron denunciadas expresamente, de las cuales en 13 casos no hay hasta ahora indicios para establecer que las personas señaladas no son elegibles.

Además se aplicará otro filtro, éste para determinar si no se encuentran impedidas constitucionalmente para ocupar un cargo de elección, en este caso en el Poder Judicial.

Los impedimentos son haber incurrido en algunas de las 10 causales establecidas en la llamada “8 de 8 en contra de la violencia hacia las mujeres”, entre ellas haber ejercido violencia intrafamiliar o contra mujeres o niños y niñas o bien dos impedimentos más, establecidos en la Constitución, que son estar prófugo de la justicia, o tener sentencia firme por algún delito que amerite pena de prisión.

El INE, advirtió Humphrey, hará cumplir las reglas de paridad que fueron acordadas desde febrero, antes de la elección.

Explicó que el cumplimiento de estas reglas de paridad ya fue posible desde la elección, al determinar que serían electas cinco ministras y cuatro ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como la elección de tres magistradas y dos magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ).

En el caso de las dos vacantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), se determinó que serían una mujer y un hombre; para las cinco Salas Regionales de ese órgano la regla establece que la asignación de los tres cargos por sala se realizará de manera alternada, comenzando por las mujeres, hasta completar todos los puestos vacantes y por circunscripción plurinominal, es decir las Salas serán conformadas cada una por dos mujeres y un hombre.

En tanto, el criterio para la designación de cargos de magistraturas de circuito y juzgados de distrito en circuitos judiciales será de paridad a partir del distrito, la especialidad y el número de vacantes y en un segundo momento una revisión del principio de paridad por circuito.

La consejera estableció que aún quedará pendiente la fiscalización que se resolverá hasta el 28 de julio y se está en la etapa de revisión de los informes que cada una de las candidaturas presentó.