Las maestras mexicanas ganan 18% menos que sus colegas docentes

Demandan mejores condiciones laborales para el magisterio

En un posicionamiento por separado, difundido en el marco del Día del Maestro, que se conmemora este 15 de mayo, la organización Mexicanos Primero urgió a los gobiernos estatales y federal a asumir compromisos concretos para garantizar a los docentes condiciones laborales dignas.

También demandó mejor acceso a la seguridad social, salario justo y equitativo, estabilidad laboral y bienestar socioemocional.

“La revalorización del magisterio no debe seguir siendo una promesa incumplida: es hora de traducir ese reconocimiento en políticas y estrategias concretas. Las maestras y los maestros no solo enseñan, son quienes hacen posible el presente y construyen el futuro de México. Sin la dignificación de las y los maestros, el derecho a aprender no puede garantizarse plenamente”, expuso.