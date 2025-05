A días de la elección, siguen en duda 26 candidaturas judiciales "no idóneas"

El Senado señaló que aún no son notificados sobre la resolución del INE en la que se determinó que no cuentan con facultades para cancelar el registro de 26 candidatos considerados "no idóneos".

La última palabra sobre la participación de candidatos y candidatas aún pendientes la tendrá el Tribunal Electoral, luego de que el INE rechazó retirar los registros de 26 personas. (Instituto Nacional Electoral)