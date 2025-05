¿Quiénes no podrán votar en la elección judicial del 1 de junio?

De acuerdo con la Lista Nominal de Electores validada por el Instituto Nacional Electoral (INE), podrán participar 51.9 millones de mujeres (52.01 %) y 47.8 millones de hombres (47.99 %), además de 282 personas no binarias.

¿Quienes no podrán votar el 1 de junio?

En México, la Constitución y las leyes electorales establecen claramente quiénes no pueden votar en las elecciones.

En este proceso el INE determinó tomar algunas medidas extraordinarias debido a la premura con la que se organizó el proceso electoral y a algunas limitaciones en cuestión de recursos.

Menores de edad. Solo pueden votar los ciudadanos mexicanos mayores de 18 años con credencial vigente.

Personas sin credencial para votar. En las elecciones no pueden votar quienes no cuenten con una credencial vigente emitida por el Instituto Nacional Electoral (INE) o quienes no estén en la Lista Nominal de Electores.

Personas en prisión preventiva. En la elección del 1 de junio no podrán votar las personas en prisión preventiva debido a la falta de recursos y de planeación.

Antes de 2021, las personas en prisión preventiva no podían votar. Actualmente ya lo pueden hacer, con excepción de las elecciones de este año.