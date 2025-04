Ecatepec a Ciudad Juárez: así fue la visita del Papa Francisco a México en 2016

Algunos momentos para recordar

El jaloneo

En su gira por Morelia, el papa tuvo un momento incómodo cuando fue jaloneado por uno de los asistentes durante su encuentro que tuvo con jóvenes. Molesto por el incidente, Francisco gritó "¡No seas egoísta!" a la persona que provocó que perdiera el equilibrio.

El Papa Francisco durante su reunión con jóvenes en el Estadio Morelos en Morelia, Michoacán, el 16 de febrero de 2016. (Foto: Enrique Ordoñez / Cuartoscuro.com)

El vocero del Vaticano, Federico Lombardi, consideró que esa reacción fue normal. "Cualquiera ante una situación similar habría reaccionado de esa forma, más aún después de una larga jornada de actividades", dijo Lombardi.

El conteo por los 43

El caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa tomó protagonismo en la visita del Papa a Morelia, pues los religiosos reunidos en el Estadio Venustiano Carranza realizaron el pase de lista con el que fueron recordados los estudiantes normalistas.

Varias organizaciones y padres de los 43 estudiantes buscaron una reunión privada con Francisco para exponerle su caso, pero no pudo concretarse.

El Papa Francisco dirigió la homilía en el Estadio Venustiano Carranza el 16 de febrero de 2016, donde asistentes realizaron el pase de lista en memoria de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. (Foto: Cuartoscuro)

Canto y lágrimas

En su visita al Hospital Infantil de México, el papa escuchó a una paciente que le cantó el Ave María, uno de los momentos más emotivos de la visita papal. La entonces primera dama, Angélica Rivera, se mostró conmovida y se secó algunas lágrimas.

Una playera de Cruz Azul

A alguien entre el público le pareció buena idea arrojar una camiseta del club Cruz Azul al papa Francisco cuando arribaba a la Basílica de Guadalupe.

Se baja del papamóvil

En su camino a Ecatepec, el papa pidió al chofer del papamóvil detenerse para saludar a un grupo de religiosas del monasterio de la Visitación de María, en Patriotismo. La pausa sorprendió a muchos.

¿Cuántas veces vino a México el papa Francisco?

El papa Francisco solo estuvo una vez a México, una visita que se volvió histórica pues se convirtió en el primer jefe del Vaticano que pisó Palacio Nacional, simbólico inmueble al ser la sede histórica del poder en México.

¿Por qué Francisco no volvió a visitar el país?

En 2019, tras una invitación del expresidente Andrés Manuel López Obrador para que viniera a México por segunda ocasión, el papa Francisco dijo en entrevista con la periodista Valentina Alazraki, de Televisa, que no tenía planes por el momento, aunque le gustaría hacerlo.

"Por el momento tengo que ir a otros lados donde no he ido, (sin embargo) me gustaría volver a México. Es inolvidable México", comentó el líder de la iglesia católica en mayo de ese año.

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) confirmó que el papa Francisco rechazó venir en 2021, luego de ser invitado para la conmemoración de los 500 años de la evangelización del país.

"El sucesor de Pedro respondió que, aunque le encantaría nuevamente visitarnos, ya había venido al menos una vez y había otros países que todavía no había visitado", señaló entonces la CEM.