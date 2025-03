"Oye @grok ¿De dónde obtiene ingresos el estimado José Ramón López Beltrán?", cuestionó el usuario @Sherman42Sydney.

Grok respondió que López Beltrán, obtenía ingresos principalmente como asesor legal en KEI Partners en Houston desde 2020.

"También podría ganar por trabajos legales, aunque faltan detalles específicos. Su estilo de vida lujoso ha generado controversia y sospechas de conflictos de interés por vínculos con empresas relacionadas a contratos del gobierno mexicano, como Baker Hughes y el Tren Maya, pero no hay evidencia confirmada de ingresos adicionales más allá de su empleo", respondió Grok.

López Obrador no tardó en refutar la respuesta generada por inteligencia artificial, en tanto que solicitó hacer una corrección de la misma.

"Mi estilo de vida no es lujoso, no tengo conflictos de interés de ningún tipo, ni vínculos con empresas relacionadas con contratos del gobierno mexicano, como Baker Hughes o el Tren Maya. No existen ingresos adicionales fuera de mi trabajo, y ya se ha investigado a fondo sin que se haya encontrado evidencia de corrupción. Te pido que corrijas tu información respecto a mi persona", escribió López Beltrán.

Tras exigir una respuesta, Grok modificó la respuesta generada y publicó: "José Ramón López Beltrán, hijo de AMLO, tiene como principal fuente de ingresos su trabajo como asesor legal en KEI Partners en Houston desde 2020, sin otras fuentes confirmadas. Hay controversias sobre su estilo de vida, sugiriendo beneficios indirectos, pero él niega conflictos de interés. Los dueños de su empleador están vinculados al Tren Maya, lo que genera dudas, aunque no hay pruebas de conflictos directos".