Corte de EU resolverá conflicto de armas con México

Durante la presentación del libro “El negocio de la letalidad: El tráfico de armas a México”, Reyes Moncayo comentó que ahora se contempla que a finales de junio, la Corte Suprema resuelva si le da la razón o no a México.

“Esperamos que la resolución sea favorable para México. Tuvimos una audiencia el 4 de marzo de este año. Nos dejó una audiencia en donde los ministros y ministras de la Suprema Corte de Estados Unidos escucharon ambas partes. Tenemos la confianza de que va a ser una resolución que nos permita avanzar en el litigio contra estas empresas”, dijo.

La segunda demanda que presentó México contra cinco tiendas de Arizona continúa su revisión por parte de los jueces.

Explicó que esta demanda se debió a que detectaron en estas cinco tiendas se vendieron el mayor número de armas en Arizona, las cuales llegaron a México.

Durante esta presentación, el senador Juan Carlos Loera De la Rosa comentó que impulsará una iniciativa para reformar a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, con el fin de que se tipifique como delito transporta armas en partes de Estados Unidos a México.

"Hay un hueco, un vacío legal que existe, es decir que se penalice. Actualmente no se penaliza, porque no está tipificado como un delito. Una persona que cruza la frontera con partes de armas de fuego, de cualquier calibre, no tiene consecuencia nada mas que las 48 horas que estará en la Fiscalía General de la República y luego el juez lo debe liberar, porque no está tipificado como delito", declaró.

De acuerdo con un análisis del Seminario sobre Violencia y Paz, a la discusión sobre las armas de fuego en México entre 1990 y 2024, en México se cometieron 683,927 homicidios dolosos, de los que 372,525 (54%) ocurrieron con arma de fuego.