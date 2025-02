Pago doble de la Pensión Bienestar marzo 2025: ¿Qué adultos mayores lo reciben?

Pago doble de la Pensión del Bienestar

El pago doble corresponderá a los bimestres marzo-abril y mayo-junio. Por lo cual, durante marzo, los beneficiarios de la Pensión del Bienestar para Adultos Mayores recibirán 12,400 pesos en los estados de Veracruz y Durango.

Después de las elecciones, los pagos se regularizarán. Y llegará el pago de 6,200 pesos en julio, correspondiente al cuarto bimestre del año.

¿Cuándo son las elecciones?

El 1 de junio de 2025, los estados de Durango y Veracruz llevarán a cabo su Jornada Electoral para elegir 1,458 cargos, detalló en Instituto Nacional Electoral, encargado de organizar los plebiscitos. En dichos estados se renovarán presidencias municipales, sindicaturas y regidurías.

Este año, además, habrá elecciones para renovar los cargos de ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistraturas de las salas superiores y tribunales regionales, entre otros puestos del Poder Judicial de la Federación.

No obstante, las autoridades federales no han informado si esto será motivo para suspender la entrega de apoyos sociales en el resto del país. Cabe recordar que para las elecciones del Poder Judicial no participan partidos políticos.