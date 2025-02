¿El 24 de febrero es día de descanso obligatorio en 2025?

¿Habrá puente el 24 de febrero?

El calendario escolar de la dependencia federal establece que no, el lunes 24 de febrero está establecido como día dedicado a la reflexión de días conmemorativos y no determina que no hay clases. Sin embargo, el viernes 28 de febrero no hay clases derivado del Consejo Técnico.

La fecha cívica tampoco está establecida dentro de los días obligatorios de descanso en la Ley Federal del Trabajo.

El calendario oficial de educación básica consta de 190 días. (Foto: SEP)

¿Qué se celebra el 24 de febrero?

El Día de la Bandera mexicana fue establecido el 24 de febrero de 1934 —año en el que se aprobó la primera legislación sobre los símbolos patrios—. Sin embargo, esta conmemoración nacional fue oficialmente reconocida hasta 1940, por decreto del presidente Lázaro Cárdenas del Río.

Por ley, en este día, se deben transmitir programas especiales de radio y televisión destinados a difundir la historia y significación de la Bandera Nacional . Además de que en esta fecha, las autoridades deben realizar jornadas cívicas en conmemoración, veneración y exaltación de la Bandera Nacional.