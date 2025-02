Quedarse en México, el Plan B para migrantes ante Trump

La ley de Refugio en México no se les puede aplicar -explica- porque esta obliga a que una persona que entra a México antes de 30 días debe presentar su solicitud de refugio. Y los que estaban aquí no lo hicieron para que no se les obstaculizara registrar su cita en el CBP One, por lo que sin solicitud de refugio y vencido el plazo para presentarla, son considerados ilegales.

Requieren, dice, un programa como el que aplicó el expresidente Enrique Peña Nieto en 2016 y en 2018 antes de que acabara su periodo, para la regularización temporal de migrantes.

“Eso ayudó a mucha gente a obtener su estancia regular en México, abrir oportunidades de trabajo y pensar qué van a hacer, cómo rehacer su vida.

“Ya no pueden regresar a Venezuela porque se van a la cárcel. Los de El Salvador si tienen un tatuaje ya no pueden regresar a su país porque los van a apresar. Si es una persona de la diversidad sexual peor tantito pues ya tampoco podrían intentar todavía llegar a Estados Unidos”, agrega.

Pero ahora son las leyes mexicanas un obstáculo, más que Donald Trump y que los cárteles, considera Víctor Lampón, Centro Cristiano de Restauración Guerreros de Fe que realiza el programa “La mano de Dios en apoyo del migrante” y quien plantea que se requieren reformas legales y regularizar la estancia de todos los que se han quedado en México y no pueden regresar a sus naciones.

Rocío Valencia, encargada del albergue de la iglesia menonita, en Ecatepec, expuso además que quienes apoyan a migrantes lo hacen sin ningún tipo de apoyo y con el riesgo de que el INM en algún momento llegue y persiga o extorsione a las personas.

Y es que la ciudad de México como que ya nos estamos alejando de ser una ciudad santuario, la ley de Interculturalidad no está aplicándose, necesitamos que se les den papeles y trato digno, indica Gabriela Hernández.