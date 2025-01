Deportación de menores mexicanos de EU sube 161% en 6 años; temen alza con Trump

Para el coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina, México debería proteger y priorizar la restauración de los derechos de los menores, sin importar su estatus migratorio.

“El Estado mexicano puede asumir un liderazgo internacional no solo demostrando lo que puede hacer con niños y niñas mexicanos deportados, sino también con niños y niñas de otros países que van a ser deportados a México.

“Es urgente crear un mecanismo de protección internacional de niños, niñas y adolescentes migrantes y refugiados que permita que sean las autoridades de esta instancia quienes se hagan cargo y no la policía migratoria y mucho menos los militares”, advierte Pérez García.

Se requiere de crear su acceso a la educación así como de apoyo emocional ante su situación, además de darles certeza jurídica y trabajar en coordinación con sus países de origen, en especial de América Latina; de lo contrario el peligro es que sean revictimizados en México.

México está obligado por el Artículo 4 constitucional a que cualquier acción que haga el Estado mexicano tenga como prioridad el interés superior de la niñez y no dice niñez mexicana, es niñez, entonces no importa si no tienen una visa, si no tienen un papel, no importa si los deportaron de Estados Unidos o llegaron atravesando una selva, señala.