Cinco gráficos que explican las caras de la migración en México

País de tránsito

Por México cruzan al menos seis rutas migratorias hacia Estados Unidos, las cuales, dependiendo de cada migrante o los operativos de las Fuerzas Armadas, se combinan.

-Ruta del sureste: De Tenosique, Tabasco a Tierra Blanda Veracruz.

-Ruta del suroeste: De Tapachula, Chiapas, a Medias Aguas, Chiapas.

-Ruta del centro: De Medias Aguas, Chiapas a Querétaro.

-Ruta del noreste: De Quéretaro a Ciudad Acuña, Coahuila.

-Ruta del norte: De Quéretaro a Ciudad, Chihuahua.

-Ruta del noreste: De Quéretaro a Tijuana, Baja California.

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Migración (INM), el número de personas en situación irregular en México ha ido en aumento. Aún no concluye el año y 2024 ya rompió el récord de personas que no cuentan con los documentos que acreditan su estancia regular en el país.

Mientras el número de migrantes en situación irregular en México va al alza, las deportaciones por parte de las autoridades mexicanas tienen tendencia a la baja.

En 2023 se registraron 54,728 deportaciones, la cifra anual más baja de últimos años. Entre enero y octubre fueron devueltas 16,474 personas a sus países de origen, por lo que 2024 cerrará como el año con menos casos.

Nación de retorno

Ya sea por haber sido deportados o por decisión propia, miles de migrantes mexicanos regresan cada año. En el último lustro han vuelto a tierras mexicanas más de un millón de connacionales, cifra que se podría incrementar en caso de que el próximo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumpla su amenaza de implementar un plan masivo de deportaciones.

En Estados Unidos, 4 de cada 10 migrantes en condición irregular son originarios de México.

Javier Urbano, especialista en migración y catedrático de la Universidad Iberoamericana, considera que México no está preparado para recibir a sus migrantes.

“Ya sean los suyos o sean otros. México no está preparado, México debió haberse preparado desde hace 50 años, con mayor infraestructura, crear una Secretaría del Migrante, con una política pública inclusiva, no de la migrante como un extraterrestre, sino como parte del desarrollo interno, es decir, hace mucho que debe haber trabajado esto y no fue así”, señala.

La presidenta Claudia Sheinbaum asegura que su gobierno tiene un plan para recibir a los connacionales que sean repatriados por autoridades de Estados Unidos. Para definir la estrategia de defensa, el canciller Juan Ramón de la Fuente se ha reunido con cónsules, mientras en México se realizan encuentros entre autoridades de Gobernación y Migración con los gobernadores fronterizos.