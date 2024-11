Adriana Dávila cuestiona si Morena influyó para que ganara Jorge Romero en PAN

“El grupo que apoyó (Miguel Ángel) Yunes, ahí está el grupo. Que se haga cargo de los votos que le llegaron de Veracruz, que son los que les dieron una diferencias; que se haga cargo de los votos de Oaxaca, que le dio la diputada que voto la Reforma Judicial; que se haga cargo de los votos que le dieron los estados entregado a Morena, como Quintana Roo”, dijo la panista durante una entrevista con Azucena Uresti.

Comentó que revisará cada estado para identificar los personajes que están en las entidades, porque, ejemplificó, en el municipio Huatabampo, Sonora, tiene cero votos; mientras, todos los sufragios los concentró Jorge Romero.

“Estaba clara que había en algunos estados y municipios la cargada de las nóminas. No me voy a amedrentar ni a reglar mi silencio ni mi ausencia”, declaró.

Recordó que el PAN en Puebla decidió que la elección del dirigente estatal será por Consejo, porque la militancia puede estar influida por Morena, por lo que cuestionó si “fue Morena influyó para que Jorge ganará la elección”.

Sobre el ofrecimiento que le hizo Jorge Romero para que se sume a su dirigencia, ella lo rechazó y señaló que esos acuerdos de ofrecer “chambas” o candidaturas han llevado al partido a dónde actualmente está.

“No ando buscando chamba. Quiero democratizar este partido, porque este partido es un instrumento para los ciudadanos, no para nosotros. Las chambas que se han venido ofreciendo así a muchos, son los que lo tiene así. Es el acuerdo de ´te doy una candidatura´ o ´te doy una posición´”, mencionó.

Además, dijo que “nadie puede sentirse contento” ante la baja participación de los panistas en las elecciones para elegir al próximo dirigente, ya que dijo que esto es resultado de que durante 10 años han ignorado a los militantes.

“Hace 10 años nadie los convoca a nada, hace 10 años todo mundo los ignoró. No estoy diciendo que no haya quienes no tengan responsabilidad de esa militancia, especialmente aquellos que se quedan con los brazos cruzados'', expresó.