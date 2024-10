Jueza responde a Sheinbaum: asegura que estuvo encapsulada más de una hora

En la conferencia matutina de los jueces, explicó que cerca de las 9:30 horas de este domingo llegó a la puerta 6 del Autódromo Hermanos Rodríguez para manifestarse en contra de la reforma al Poder Judicial, cuando vio que unos “compañeros” ya estaban encapsulados, por lo que se acercó a ayudarlos.

“Cuando llego a la puerta seis me encuentro alrededor de 12 compañeros que estaban en la banqueta, no estaban obstruyendo ninguna vialidad, estaban encapsulados y pidiendo que los dejaran salir. Al ver eso, busqué al comandante a cargo y no lo encontré y les empecé a decir a los policías que me dejaran entrar con los compañeros para tener sus nombres y promover amparos (…) y de repente de la nada ya estaba encapsulada”, narró.

Debido a que estaba incomunicada y en peligro su derecho al libre tránsito, dijo que le tramitaron una demanda de amparo. Comentó que la ratificó y “estará a la espera de lo que determine la jueza”.

También comentó que le parece preocupante el actuar de los policías, por lo que mencionó que es importante una revisión de la actuación de los elementos de seguridad.

"Tiene que revisarse que se cumplan los estándares en materia de derechos humanos, que estén capacitados, porque no pueden actuar de esa manera. En vez de estar poniendo en riesgo la libertar de tránsito y de manifestación, ellos tiene la obligación Constitucional de brindar seguridad a las personas", dijo.

A horas de que se llevara acabo el Gran Premio de Fórmula 1 en la Ciudad de México, juzgadores, trabajadores del Poder Judicial y activistas acudieron al Autódromo Hermanos Rodríguez a protestar en contra de la reforma que establece la elección de jueces, ministros y magistrados por voto directo.