Ministra Esquivel propone a excolaboradora para filtrar listas de candidatos

A más tardar el jueves 31 de octubre, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial deberán integrar a su propio Comité, responsable de recibir los documentos de quienes aspiren a ser candidatos, enlistar a los más idóneos y luego reducir el listado vía tómbola para someterlo a aprobación de la autoridad responsable, según el caso: la presidenta Claudia Sheinbaum, las dos cámaras del Congreso o el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Para esa tarea, Esquivel Mossa y Ortiz, cercanas a la llamada “Cuarta Transformación” y suelen votar igual en el pleno de la Corte, junto con la ministra Lenia Batres –quien no firmó estas propuestas- remitieron a la ministra Norma Piña su listado de cinco personas que proponen para integrar el Comité de la SCJN.

Estas son Leoba Castañeda Rivas, Ruth ViIlanueva Castilleja, Silvia Gabriela Ortiz Rascón, Raúl Plascencia Villanueva y Manuel Becerra Ramírez.

En el caso de Silvia Gabriela Ortiz Rascón, quien fue candidata a magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y exsecretaria general de acuerdos de ese organismo, estuvo comisionada a la ponencia de la ministra Esquivel, de 2018 a por lo menos 2022.

Es experta electoral, fue secretaria general de la Escuela Libre de Derecho y antes laboró en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, donde fue secretaria proyectista de la Sexta Sala Civil.

En tanto, Raúl Plascencia, exombudsman, también fue presidente de la Academia Nacional de Derechos Humanos, y titular de la cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM.

En 2014, ya siendo presidente de la CNDH, desde 2009, buscó la reelección en el cargo, pero en la Cámara de Diputados legisladores de oposición rechazaron esa posibilidad e interpusieron una demanda de juicio político, entre las firmantes figuró la entonces diputada del Partido del Trabajo, Loretta Ortiz, hoy ministra.

La entonces legisladora argumentó graves omisiones de la CNDH frente a un sin número de violaciones y la utilización “a modo” del organismo y con fines distintos a los derechos humanos.

Incluso manifestó que una sociedad no se puede denominar democrática y respetuosa de los derechos humanos, si su ombudsman no es independiente e imparcial y no guarda distancia de los actos de autoridad, por lo que “el movimiento” impediría su reelección.

Ambas propusieron también a Ruth Villanueva Castilleja, doctora en Derecho por la UNAM; maestra en Educación Familiar y Desarrollo Humano; especialista en Sistemas Penitenciarios y Menores Infractores y quien al menos hasta el sexenio pasado de Andrés Manuel López Obrador fue funcionaria del Instituto Nacional de Migración al frente de la dirección general de Protección al Migrante.

Villanueva también fue subprocuradora de Derechos Humanos y Prevención del Delito de la Procuraduría General de la República (PGR), titular de Política y Desarrollo Penitenciario de la Secretaría de Gobernación (Segob) y Tercera Visitadora de la CNDH.

Otra persona propuesta para integrar el Comité de Evaluación es María Leoba Castañeda Rivas, exdirectora de la Facultad de Derecho de la UNAM de 2012 a 2016.

Fue una de los 28 integrantes de académicos y miembros de la sociedad civil que integraron el Grupo de Trabajo para elaborar el proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México, en 2016, e integrante del Servicio Profesional Electoral Mexicano, además de Investigadora del Centro de Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo.

También propusieron a Manuel Becerra Ramírez, especialista en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y en derecho Internacional, es miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM e integrante del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel III.