Aplazan sentencia contra García Luna para el 16 de octubre

“Las condiciones en las que ha estado detenido en los últimos cinco años en la prisión MCC deben ser consideradas por la corte para reducir la pena”, señaló el equipo litigante.

La defensa dijo que García Luna es “una buena persona, de un hombre devoto de su familia y que pasó la mayor parte de su carrera defendiendo los ideales de Estados Unidos”.

La Fiscalía de Estados Unidos pidió la semana la cadena perpetua para el que fue el secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón Hinojosa.

La defensa del exfuncionario dijo que darle prisión de por vida sería “una injustificada disparidad de sentencias”.

En la solicitud de cadena perpetua, el fiscal Breon Peace argumentó en un documento dirigido al juez Brian Cogan que la gravedad de los delitos cometidos por el exfuncionario mexicano ameritan que pase el resto de sus días tras las rejas, además de que debe pagar una multa de cinco millones de dólares.

"A cambio de millones de dólares, el acusado facilitó una conspiración responsable de las muertes de miles de ciudadanos mexicanos y estadounidenses", dijo la autoridad.

''Es difícil exagerar la magnitud de los crímenes del acusado, las muertes y adicciones que facilitaron, y su traición a los pueblos de México y los Estados Unidos'', agregó.

La Fiscalía de Estados Unidos señaló que García Luna no proviene de una familia pobre, como varios narcotraficantes, sino que creció en un ambiente estable, con educación que lo llevó a formar parte del Gabinete de Felipe Calderón.

"El acusado no ha mostrado remordimiento por su conducta criminal, sino que ha seguido cometiendo delitos mientras ha estado bajo custodia, tratando de obstruir a la justicia mediante ofertas de soborno a otros delincuentes en la prisión donde esta recluido", dijo.

La carta de García Luna

A días de recibir su sentencia en Estados Unidos, Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, aseguró ser inocente de los cargos por narcotráfico que se le imputan y señaló al presidente Andrés Manuel López Obrador de tener presuntos nexos con líderes del crimen organizado.

El exfuncionario mexicano, a quien un jurado de Estados Unidos halló culpable de narcotráfico y de tener vínculos con el Cártel de Sinaloa, aseguró que días después de su arresto, en diciembre de 2019, autoridades le ofrecieron un acuerdo para que se inculpara a personas e instituciones mexicanas, ''lo cual debilitaría el desarrollo, la paz pública y la vida institucional del país''.

En una carta divulgada por su defensa, García Luna aseguró que después de no aceptar el trato, se procedió con su juicio, en el que los fiscales ''no presentaron una sola prueba o evidencia que acreditara los delitos; no presentaron ningún documento, fotografía, video, audio, registro de comunicación, documentos fiscales, cuentas bancarias o registro alguno de contacto con algún miembro del narcotráfico''.

Quien estuvo al frente de la estrategia de seguridad de Calderón dijo que ''hay registros oficiales en México y Estados Unidos de los contactos entre el presidente López Obrador y sus operadores con los líderes del narcotráfico y sus familias''.

El presunto vínculo oficial con narcos, aseguró García Luna, es con involucrados directos en el juicio en el que él resultó culpable.

''Los hechos son corroborados con la reciente captura del narcotraficante Ismael Zambada, la carta emitida por él donde señala los vínculos del actual gobierno con él y el narcotráfico, la posición del gobierno de México contra la captura del capo y el desmantelamiento del Poder Judicial'', indicó.

El presidente Andrés Manuel López Obrador negó lo señalado por el exfuncionario de Felipe Calderón.

García Luna contó que durante su tiempo en prisión, ha sido testigo de homicidios, apuñalamientos y amenazas contra su integridad. ''En dos ocasiones me asignaron compañeros que me grabaron más de dos mil horas, tratando de involucrarme con el narcotráfico o algún delito'', relató.

La carta escrita por García Luna. (Imagen especial )

García Luna aseguró que seguirá tratando de demostrar que no hay pruebas en su contra. Se pronunció, además, en contra de la Reforma Judicial mexicana.

García Luna puede ser sentenciado a la cadena perpetua. (Misael Valtierra/Cuartoscuro )

En agosto, el juez instructor del caso del exsecretario de Seguridad Genaro García Luna, declarado culpable de narcotráfico en Estados Unidos, denegó su solicitud de realizar un nuevo juicio.

La solicitud del exfuncionario mexicano, el de mayor rango que se ha sentado en el banquillo de la justicia estadounidense, se basaba en el hallazgo de nuevas pruebas presuntamente exculpatorias recabadas por la defensa.

Sin embargo, el juez Brian Cogan señaló que "ninguno de los argumentos son suficientes para un nuevo juicio" por lo que "deniega" el pedido presentado por los representantes de García Luna.

"Muchas de las 'nuevas pruebas' consisten en hechos conocidos o accesibles para el acusado antes del juicio", precisó el documento, en el cual el juez desmonta cada alegación de la defensa. Otras, "carecen de sustancia", justificó.

García Luna, de 56 años, fue declarado culpable por un jurado popular en un tribunal de Nueva York, en febrero de 2023, con cinco cargos, entre estos tráfico internacional de cocaína.

García Luna podría pasar el resto de su vida en la cárcel.

Según la fiscalía neoyorquina, García Luna protegió al Cartel de Sinaloa liderado por Joaquín 'Chapo' Guzmán, condenado a cadena perpetua en Estados Unidos, a cambio de millonarios sobornos para poder enviar droga al país vecino.

Residente en Estados Unidos desde que salió del gobierno mexicano en 2012, García Luna fue detenido en Dallas, Texas, en diciembre de 2019.

Otro de los fundadores del Cartel de Sinaloa, Ismael "El Mayo" Zambada, de 76 años, fue detenido en Estados Unidos el pasado 25 de julio cuando aterrizó en un avión privado en un aeródromo en la localidad de El Paso, Texas.

En el avión viajaba Joaquín Guzmán López, hijo de "El Chapo", también detenido en el operativo.

El gobierno de México también solicitó a Estados Unidos la extradición de García Luna por malversación de fondos públicos.

-Con información de la agencia AFP.