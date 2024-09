Credencial del IMSS Bienestar: para qué sirve, qué datos tiene y cómo funciona

¿Qué es la credencial IMSS Bienestar?

Es un plástico que tendrá:

Nombre

CURP

Tipo de sangre

Clínica a la que pertenece

Número de folio del beneficiario.

Hay que decirlo, que esta credencial tiene cinco campos de seguridad, además del código QR para poder acceder a los expedientes Zoé Robledo, director general del IMSS

En conferencia de prensa del lunes 24 de septiembre, el director general del IMSS, Zoé Robledo, informó que las credenciales las realizó Talleres Gráficos, “y nos salió considerablemente más barata que la credencial del INE con los mismos cinco campos de seguridad, y pronto ya las tendrán todas y todos en sus casas”.

¿Cuánto cuesta la tarjeta del IMSS Bienestar?

No tiene costo. Es un trámite gratuito.

¿Cuántas tarjetas se distribuirán?

Zoé Robledo informó que el objetivo es credencializar a los 53.2 millones de usuarios que se tienen hasta el momento de los registros tanto de Bienestar como del IMSS Bienestar.

"A la fecha tenemos 5.2 millones de credenciales ya impresas y distribuidas en 23 estados, en mil 925 municipios, que los servidores de la nación nos empezaran a ayudar para repartirlas casa por casa", detalló en conferencia de prensa en Palacio Nacional el 24 de septiembre.

Beneficios de la Tarjeta del IMSS Bienestar

Después de que el beneficiario trámite la inscripción al IMSS Bienestar, se le dará la credencial, con la cual se podrá acceder de manera gratuita a los siguientes beneficios:

-Atención médica

-Medicamentos

-Consultas

-Estudios de laboratorio

-Intervenciones quirúrgicas

¿Qué es el IMSS Bienestar?

Es un programa federal público que nació en agosto de 2022, que busca ofrecer una atención médica gratuita para personas sin seguridad social.

El titular del IMSS destacó al ofrecer un informe sobre su operación cinco elementos que hacen único a este sistema:

1.- Es pública, es decir, no hay privatización de la atención médica.

2.- Los beneficiarios podrán acceder a diferentes servicios médicos de manera gratuita. “Si la persona no está en un modelo de aseguramiento entonces asumimos que no va a tener para pagar, y en ese sentido no se podría seguir cobrando cuotas, primas, ni impuesto. IMSS-Bienestar está centrado en los que menos tienen”, destacó Zoé Robledo.

3.- Es universal, no desigual, es decir, la universalidad tiene que ver con que se atiende igual a todas las personas independientemente del estado en donde viva.

Por ello, la tarjeta es relevante, ya que si el beneficiario cambia de residencia a otro estado, desde la tarjeta se podrá acceder a su historial médico. Aunque esto sólo podrá realizarse en los estados adheridos al IMSS-Bienestar.

4.- Es preventivo. Y creemos que siempre va a ser mejor ser preventivo que curativo. La herencia de salud, ya lo hemos mencionado, en todo el periodo neoliberal fue esta escalada de enfermedades no transmisibles, enfermedades que son prevenibles, pero no son curables. Somos número uno en diabetes, dos en obesidad; la razón: el enfoque del Seguro Popular estaba en la curación de la enfermedad y no en la procuración de la salud.

5.- Tiene una planeación nacional, es una política de Estado, no una política de estados. La atención programada desplaza la demanda espontánea y los cuidados se organizan de forma continua, permanente, en el territorio y con la atención a poblaciones específicas.