Xóchitl Gálvez acudirá al Sistema Interamericano para denunciar a AMLO

En entrevista para Radio Fórmula, la senadora por el PAN enfatizó que nunca pidió a las autoridades electorales anular la elección y mencionó que lo que solicitó es que se dejara claro “que no puede volver a suceder que un presidente se meta en una elección como lo hizo el actual presidente”.

Señaló que acudirá al sistema Interamericano, pues advirtió que le parece inaudito que los magistrados del Tribual Electoral hayan desechado su recurso al decir que ella no tenía interés jurídico, cuando Xóchitl Gálvez enfatizó que lo tenía porque era candidata presidencial de la oposición.

“Primero se desechó porque dicen que no tenía interés jurídico y lo desecharon mi recurso por no haber pedido la anulación. Yo no quería la anulación. El mensaje que están mandando es delicado, es que si tú sacas más de 5% de los votos no importa que el presidente se meta, que compres votos, que coacciones, porque finalmente van a determinar los magistrados que hay tal diferencia para no revertirse (la elección)”, mencionó.

Adelantó que “dará la pelea” en el sistema interamericano y consideró que puede tardarse años el caso, pero confió en que haya una resolución en donde se diga algo sobre la violencia registrada en el proceso electoral, así como la intromisión del presidente López Obrador en las elecciones y la violencia política en razón de género contra esta.

La Sala Superior del TEPJF rechazó la solicitud del PRI, PAN y PRD para declarar la nulidad de las elecciones por la presunta injerencia del presidente Andrés Manuel López Obrador y también desechó el juicio presentado por Xóchitl Gálvez al no acreditarse “su interés jurídico”.