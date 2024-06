Tras participar en el Consejo Nacional de Movimiento Ciudadano, afirmó que le agrada que estos primeros seis nombramientos que hizo Claudia Sheinbaum haya sido paritario y comentó que, si bien coincide con algunos perfiles sobre su visión en diversos temas, lo importante son los resultados que den.

“No es el currículum el que define a un buen funcionario público, sino los resultados que da en el área que tiene de encargo. Creo que tiene todas las condiciones para hacerlo y más que eso me gustaría que ese equipo revalore muchas cosas que se dan ahora, como el tema de la Reforma Judicial”, comentó.

Después de ser aplaudido por conseguir 5.8 millones de votos en la elección presidencial, no descartó buscar la dirigencia del partido, pero recordó que estaturiamente Dante Delegado será el líder de este organismo político hasta diciembre de este año.

"No lo tengo todavía definido, no lo he platicado con las personas que en su momento debería platicarlo, empezando con la familia y el equipo y por otro lado por quien ocupa la coordinación (...) Este es el movimiento al que pertenezco desde hace mucho tiempo, no tengo mayor reparo en el rol que me toque, como militante lo voy a seguir haciendo”, mencionó.

Gran recibimiento a @AlvarezMaynez en su casa, como el excelente candidato presidencial que consiguió la confianza de 6 millones de mexicanas y mexicanos.



Hoy en la Coordinadora Ciudadana Nacional de @MovCiudadanoMX celebramos el ser la fuerza política de mayor crecimiento y la… pic.twitter.com/v97B69W8uQ — Patricia Mercado (@Pat_MercadoC) June 22, 2024

También fue cuestionado sobre las críticas que ha realizado Enrique Alfaro sobre la nueva forma de hacer política de Movimiento Ciudadano, a lo que el excandidato presidencial mencionó que no comparte sus señalamientos.

"Estuve atento a los comentarios de Enrique y le agradezco que haya un tono de diálogo, respeto, reconocimiento a nuestras trayectorias. Lo he dicho, él siempre ha contado con mi respaldo político. Estoy orgulloso del gobierno que hizo en Jalisco. No comparto cada una de sus valoraciones", dijo.