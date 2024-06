Xóchitl Gálvez: “Regresaré a los estados, quiero limpiar mi nombre”

Xóchitl Gálvez quedó en segundo lugar en la contienda presidencial, más de 30 puntos abajo de Claudia Sheinbaum Pardo, quien será la primera presidenta de México.

''Estoy reconciliada con mi derrota, estoy en paz, estoy tranquila. No dejé nada. Trabajé todas las horas que se tenían que trabajar. Obviamente yo sabía que iba a una contienda inequitativa. Regresé al Senado para dar algunas batallas, como la intervención del presidente en una elección'', explicó Gálvez a Reforma.

Xóchitl Gálvez quedó en segundo lugar en la contienda presidencial. (Foto: PEDRO PARDO/AFP)

Después de que se revelara que Marko Cortés estuvo en desacuerdo con que felicitara a Sheinbaum la noche de la elección, Gálvez aseguró que actuó de forma correcta.

''Soy muy matemática. Para mí el Conteo Rápido fue contundente. Está diseñado para ser representativo en todo el país. Le marqué a Claudia, yo lo decidí. Me parece que en una democracia, es tu deber reconocer tu derrota. Lo hice convencida. Ella hizo pública la llamada y lo vio Marko Cortés. Se enoja. Nunca dijimos que yo no podía llamarle a Claudia. Levantó la voz Marko, de manera innecesaria. Fue muy reiterativo. Estaba ahí Juan. Había ocurrido con el primer debate. Su forma de decir las cosas es altisonante. Nunca nos mentamos la madre. Eso es falso. Yo nunca ofendo a una persona'', relató Gálvez.

Cortés argumentó que no podía felicitarse a alguien que había ganado ''una elección de Estado''. Gálvez insistió que en una democracia, se aceptan los resultados en las urnas.

''No bajó los brazos en la impugnación. La hago porque tengo pruebas de todas las maneras donde el presidente me agredió y favoreció a Claudia. No espero una disculpa de Marko. Es su pensamiento. Esperaría que se hubiera disculpado por lo de Coahuila. Él cree que está en lo correcto. Es su pensamiento, lo respeto''.

''Creo que no han entendido que las mujeres ejercemos la política de una manera distinta. Yo no podía decidir sobre las candidaturas. Fue decisión los partidos. Hay quien cree que fue un error mío no negociarlo antes de ser candidata. Es de demócratas reconocer el triunfo. Morena nunca va a reconocer a Lemus. Ellos no son demócratas. No cometí un error. No me siento indigna. Indigno es robar. No estuvo mal llamar a Claudia porque ganó la Presidencia'', expresó.

Después de perder la elección presidencial, Xóchitl Gálvez anunció su regreso al Senado de la República.

Aunque voces le plantean la creación de un nuevo partido con la fuerza ciudadana de la llamada ''Marea Rosa'', ella se mantiene enfocada, dijo, en volver a los rincones de México en los que decidieron apoyarla en la campaña.