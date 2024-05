Eugenio Derbez: del llamado al voto a la crítica al gobierno de AMLO

“Luego No te Quejes…”, fue el mensaje que Eugenio Derbez publicó la tarde-noche del 24 de mayo en su cuenta de X, en el cual se dijo preocupado porque, según datos oficiales que citó los jóvenes son los que menos participan en los comicios electorales.

“Este es el país en el que vivirán ustedes más tiempo que nosotros los adultos, por eso tienen que votar para ser escuchados, yo te pregunto a ti: ¿estás felíz con el México en el que vives? ¿Estás conforme con los niveles de violencia, de inseguridad, de desigualdad, estás harto de la corrupción?”, cuestionó el comediante.

Eugenio Derbez consideró que todos los partidos políticos han fallado a los mexicanos, sin embargo, pidió a todos quienes tienen el derecho a votar a evaluar las opciones y decidir por la opción que más les convenga.

“Nos han robado, nos han engañado, pero no por eso vamos a dejarnos hacer lo que quieran porque finalmente no se trata de partidos, no hay un solo partido con gente nueva, en todos los partidos hay gente de todos los partidos, en Morena –empezando por el presidente– hay gente del PRI, del PAN, del PRD y así…”, exclamó.

Esta postura de Derbez, no es la única que ha causado polémica, pues incluso el presidente López Obrador ha emitido sus posicionamientos respecto a la forma de pensar del actor, ya sea en sus conferencias diarias o en sus libros.

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que en 2018 pudo haber disputado la presidencia de la República con el actor y comediante Eugenio Derbez, en un "intento desesperado del empresariado dominante" por impedir su triunfo electoral.

En su libro Gracias, presentado por el mandatario, aborda revelaciones que según él hicieron sus “gargantas profundas” infiltradas en reuniones realizadas en 2018 entre miembros de los grupos empresariales y el círculo cercano del expresidente Enrique Peña Nieto. De acuerdo con el mandatario, le informaban las pláticas sostenidas en torno a la estrategia electoral a seguir para asegurar el triunfo de la oposición.

Fue así que surgió la posibilidad de postular a Derbez, quien al parecer era el único que podría hacerle frente, aunque también se intentó convencer al empresario Carlos Slim o hacer declinar a José Antonio Meade, entonces abanderado de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y del Verde (PVEM), por Ricardo Anaya, candidato de Acción Nacional, del Partido de la Revolución Democrática (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC).

“Unos meses antes de las elecciones, como manteníamos una amplia ventaja en las encuestas, el grupo oligárquico, en su desesperación, volvió a visitar a Peña para decirle que contaban con sondeo según los cuales me ganaría el comediante Eugenio Derbez; una de mis gargantas profundas me contó que Peña respondió: ´señores, por favor, sean serios´", señaló el presidente.

En abril de 2022, Eugenio Derbez y un grupo de organizaciones de la sociedad civil, así como miembros de la comunidad artística, se pronunciaron en contra de la construcción del Tren Maya, por la explotación y destrucción de la selva y los cenotes que se encontraban en la región de Yucatán y Quintana Roo, por donde estaba el trazo de este proyecto.

En respuesta, el presidente Lópéz Obrador calificó a este grupo de opositores al Tren Maya como “pseudoambientalistas” ya que no existía –apuntó entonces– relación entre su postura y lo que había ocurrido en la península de Yucatán con otras empresas que se habían asentado, "destruyendo manglares y el medio ambiente".