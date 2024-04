UNAM urge a reforzar acciones para evitar aumento de sarampión en México

Para erradicar el sarampión es necesario mantener una cobertura de vacunación de 95%, con dos dosis. La mayoría de las personas contagiadas actualmente no contaban con vacunación previa o completa.

"A lo largo del tiempo vemos que estos niveles de anticuerpos bajan y por eso tenemos casos en niños que no han sido vacunados y en adultos que ya pasó tiempo de que se les puso la vacuna o se les puso solamente una vacuna", explicó la doctora Wong.

Hasta ahora, no existe un tratamiento antiviral específico para el sarampión, por lo que lo mejor es prevenir la enfermedad con vacunación.

El último brote de sarampión en México se registró en 2020, con 196 casos.

"En este momento, en México no hay sarampión con transmisión endémica, dentro del país no hay casos de sarampión, todos los que hay son importados, pero es importante que la gente actualice sus esquemas de vacunación para que no sean susceptibles", agregó la doctora Wong.