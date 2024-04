El Senado avala el pago de cuotas patronales al IMSS, con inmuebles

De acuerdo a senadores de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Verde (PVEM), que impulsan la reforma, el IMSS tiene créditos a favor de organismos públicos, entidades públicas como municipios, pero a diferencia de los particulares, el Instituto no puede embargarles.

“Hoy el IMSS si puede embargar a particulares para hacer efectivos esos créditos, si hay adeudo. El problema de los municipios es que sus bienes son inembargables, imprescriptibles e inalienables, entonces el IMSS cuando llega a una entidad a cobrarse, no lo puede hacer”, explicó el senador del Partido Verde (PVEM), Rogelio Israel Zamora.

“Debo no niego, pago no tengo, ese es el argumento de muchos municipios esa es la realidad que vive el IMSS y el Sistema de Administración Tributaria (SAT) (…) con esto se les da una nueva herramienta para que los municipios puedan extinguir la obligación que tienen con el IMSS”.

Se trata de “miles de millones (de pesos), que de otra manera nunca va a llegar ese recurso al IMSS”, pues prescriben y se vuelven incobrables, dijo Zamora.

“Dice el Código Civil que no sería lícito….entonces los créditos fiscales prescriben y se vuelven incobrables pues ya no hay acción a través de la cual se pueda demandar” el pago. “Si no le damos al IMSS la posibilidad de aceptar bienes como dación de pago le quitamos los dientes”, insistió el senador.

“Es falso que el IMSS vaya en búsqueda de inmuebles (…) el Código Fiscal de la Federación establece que sólo si no hay un postor, sólo que no haya nadie que lo quiera comprar (en subasta) al valor comercial, entonces se puede adjudicar el IMSS (ese inmueble), hasta entonces, considerando el precio al 60%”, detalló el senador del PVEM.

La senadora Griselda Valencia de la Mora, presidenta de la Comisión de Seguridad Social, dijo que con los recursos el IMSS podrá mejorar servicios médicos y sociales.

Pero en la discusión los senadores Claudia Anaya Mota, del Revolucionario Institucional (PRI), Miguel Ángel Mancera del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y hasta José Narro, de Morena, advirtieron que hoy ilegalmente el IMSS se cobra adeudos fiscales con el embargo de las participaciones de estados y municipios o con cuentas bancarias destinadas al pago de nómina.

“En Zacatecas hay nueve municipios cuyas cuentas están siendo embargadas” alertó el morenista José Narro pero vio la reforma como un avance en la solución de adeudos.

Anaya Mota aseveró además que el IMSS descuidará sus obligaciones y “ya no va a ser el prestador de servicios sociales, sino administrador de bienes para venta o renta de terrenos”.

De acuerdo a lo avalado los inmuebles no podrán utilizarse para saldar cuotas del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Deben estar libres de gravámenes, cargas legales o contingencias.

El valor de los inmuebles recibidos en pago de cuotas será determinado por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales. El Consejo Técnico del IMSS establecerá los lineamientos para su incorporación al patrimonio institucional.

No se permitirá la devolución en efectivo de los pagos en especie. Cualquier saldo a favor del IMSS se aplicará a futuros importes, sin poder destinarse a cubrir aportaciones o adeudos del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez.