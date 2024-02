Slim: no he recibido beneficios con AMLO; tengo diferencias con el presidente

Aunque mantiene estas diferencias –como la visión del mandatario federal sobre el gobierno de Porfirio Díaz– Slim adelantó que las tratará con el presidente cuando termine su sexenio (1 de octubre próximo).

Slim rechazó además las acusaciones de presunto favoritismo por parte del gobierno de López Obrador.

“De este gobierno no he recibido beneficio y yo sí he dado beneficio”, aseveró y resaltó que ha realizado poca obra pública en este sexenio, en comparación con las administraciones pasadas.

Colapso de la Línea 12 fue por falta de mantenimiento, advierte

El empresario consideró que el colapso de la Línea 12 en junio de 2021, el cual dejó un saldo de 26 personas sin vida y más de un centenar de heridos, no fue por una causa de origen, sino por falta de mantenimiento.

"En muchas cosas que se han hecho ha faltado mantenimiento, no solo en este gobierno, en varios; no sólo en este lugar, en varios. (...) Algo que dura 12 años con 12 millones de personas pasando por ella y luego presenta un problema, yo no lo veo como falla", abundó.