Diputada del PRI denuncia a “Alito” Moreno por violencia política de género

El objetivo de Moreno Cárdenas, señaló, era que el PRI se quedara con 32 millones de pesos.

“Quiero decirles, de acuerdo a los hechos que primero fui abordada por el secretario de Finanzas del PRI, Hugo Gutiérrez, con la finalidad de requerirme el recurso que el PRI ejerce para la capacitación y empoderamiento político de las mujeres y poder realizar actividades de manera digital y con un esquema que él me proponía de poder hacerse llegar del retorno del 50 por ciento de éstos recursos. Por eso insisto este no es un tema solo de violencia política, sino también de corrupción”, relató.

“Inició como un asunto de explotación, de moches y corrupción del cual me quisieron hacer parte. Yo me negué, motivo por el cual a partir de esa fecha he vivido una serie de situaciones que lamento mucho, que no pensé jamás tener que vivir”, dijo Arcos en conferencia de prensa.

“Tengo 20 años de militancia en el partido, jamás he traicionado, nunca he dejado de trabajar por los ideales de nuestro partido”, agregó.