El adiós a Cristina Pacheco: AMLO lamenta la muerte de la periodista

Laura Emilia conversó por unos breves minutos con representantes de los medios de comunicación que se encontraban en el funeral de Cristina Pacheco y explicó cuál era su sentir tras la muerte de su madre.

“Perder a mi madre es una cosa terrible, es una cosa devastadora de raíz y un sentido de orfandad verdaderamente terrible, pensé que iba a ser igual (que con la muerte de su papá) pero no fue así”, dijo.

La hija de la conductora mencionó además que no tuvo la oportunidad de despedirse de su madre o de escuchar sus últimas palabras, situación que dijo fue "decepcionante", aunque también mencionó que su madre no creía en los últimos deseos antes de morir.

“Ella no creía nada en eso, era decepcionante que uno piensa que va a tener unas últimas palabras, que nos vamos a poder despedir como en las películas y la vida no es así”, agregó Laura Emilia.

Se despidió de su programa porque tenía cáncer

Laura Emilia contó además de Cristina Pachecho murió de cáncer, un cáncer que dijo, fue fulminante y muy rápido.

"Tuvo cáncer, un cáncer fulminante y muy rápido. Por eso se tuvo que despedir del programa, de otra manera no lo hubiera hecho jamás porque era su vida y le encantaba. Pero sí, la situación ya era insostenible y fue muy rápido", declaró.

El 13 de noviembre de 2011, en la sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes se le realizó un homenaje a la periodista Cristina Pacheco. (Foto: Iván Stephens/Cuartoscuro)

Respecto a la inesperada salida de Cristina Pacheco de su programa de televisión hace dos semanas, Laura Emilia explicó que su madre probablemente ya sentía alguna incomodidad o presentía algo pero no lo comunicó a su familia.

“Yo sospecho que ella empezó a sentir alguna incomodidad y no nos dijo, no le dijo a nadie porque de habernos dicho se hubiera metido en tratamientos que le hubieran quitado el tiempo y no hubiera podido trabajar”, detalló.