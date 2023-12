Sismo con epicentro en Puebla: reportan intensidad de 5.7

Autoridades de la CDMX informaron que se activaron protocolos para detectar daños en los edificios o infraestructura

Cinco unidades cóndor sobrevolaron la capital del país.

El gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes recibió una llamada del presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien le reportó “saldo blanco”.

“No hay ninguna pérdida material y ahorita me están reportando y ahorita me están reportando ya seguridad pública, presiente. Ahorita estamos haciendo recorridos porque no fue mero en Chiautla (de Tapia) sino a un lado de Chiautla de Tapia”, fue parte del reporte que le dio, según un video publicado en sus redes sociales.

¿De cuánto fue el temblor de hoy?

El Sismológico Nacional informó que el sismo en Puebla fue de 5.7, aunque posteriormente se había reportado de 5.8.

¿Por qué la alerta sísmica dio poco tiempo?

La alerta sísmica se activó en poco tiempo debido a la cercanía de Puebla con la CDMX.

SISMO Magnitud 5.7 Loc 16 km al OESTE de CHIAUTLA DE TAPIA, PUE 07/12/23 14:03:40 Lat 18.29 Lon -98.76 Pf 48 km pic.twitter.com/3UDk1n9CKl — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) December 7, 2023

El presidente Andrés Manuel López Obrador se comunicó con la directora de Protección Civil, Laura Velázquez, a quien le pidió realizar la revisión tras el sismo.

"De todas maneras hay que hacer la revisión, hay que hablar con el gobernador, Sergio Salomón de puebla, y también aquí con Martí (Batres)", le pidió en una llamada telefónica.

Al parecer no fue tan fuerte el temblor. De todas formas, pronto daremos más información. pic.twitter.com/swjkHYbA8m — Andrés Manuel (@lopezobrador_) December 7, 2023

El jefe de Gobierno Martí Batres dio el primer reporte de intensidad.

Se ajusta cálculo a 5.8 grados.

La alerta sonó muy rápidamente por la cercanía del epicentro. — Martí Batres (@martibatres) December 7, 2023

Con información de Elvia Cruz