Nadie le puede regatear nada al proceso de Morena, dice Mario Delgado

La coordinadora nacional de los comités de Morena destacó sus logros durante su administración en la Ciudad de México, como la Beca Bienestar para Niños y Niñas y la creación de dos universidades públicas: la Universidad Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud.

“En la Ciudad de México como fui jefa de Gobierno, todos los niños y niñas que van a escuela pública tienen una beca, ¿a poco no les gustaría que eso ocurriera en todo el país? En la Ciudad de México hicimos dos universidades públicas para que ningún joven se quede sin estudiar, porque lamentablemente todavía hay jóvenes que no entran a la universidad. (…) ¿A poco no les gustaría que hubiera más universidades públicas en México para que todos los jóvenes tuvieran educación universitaria?”, agregó Sheinbaum.