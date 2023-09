A horas de extradición de Ovidio, Emma Coronel aparece en fiesta en EU

La esposa del capo mexicano de la droga Joaquín "El Chapo" Guzmán fue liberada el miércoles tras cumplir una sentencia por varios cargos de narcotráfico en Estados Unidos, informó la oficina de Prisiones de ese país (BOP, por sus siglas en inglés).

Emma Coronel, una exreina de belleza y madre de dos hijas de Guzmán, cumplió una condena de tres años de reclusión en una institución federal de baja seguridad en la ciudad Los Ángeles, en el estado California, fronterizo con México.

"Podemos confirmar que Emma Coronel Aispuro fue liberada", dijo la BOP a Reuters en un mensaje vía correo electrónico. La oficina agregó que, "por razones de privacidad y seguridad", no proporcionaría "información adicional", porque no lo hace sobre personas que ya no están bajo su custodia.

La mujer de 34 años, nacida en Estados Unidos, fue detenida en febrero de 2021 en el aeropuerto Internacional Dulle, Washington, por cargos criminales de distribución de cocaína, heroína y de otras drogas.

Ese mismo año Coronel llegó un acuerdo de culpabilidad con autoridades estadounidenses y admitió que fue la mensajera entre Guzmán y otros miembros del cártel de Sinaloa cuando él, que actualmente cumple condena en ese país, estaba preso en la cárcel mexicana Altiplano, a donde ingresó en 2014.

No es claro si Coronel cuenta con cargos por narcotráfico u otros delitos en México. La fiscalía mexicana no respondió de inmediado a una solicitud de comentarios sobre el caso.

-Con información de Reuters.