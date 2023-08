Jueza federal da 24 horas a la SEP para aclarar distribución de libros de texto

¿Qué pasa con los libros de la SEP?

Pese a este amparo, las autoridades educativas ya iniciaron la distribución de los ejemplares en algunos estados del país. Incluso, la Secretaría de Educación de Guanajuato informó que retiraría los materiales que ya había recibido y los almacenaría hasta que la SEP resolviera este asunto legal.

Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró el 28 de julio que los libros sí se distribuirán en todo el país. "No se van a retirar. No hay motivo o razón para retirarlos o para embodegarlos. Estamos hablando de millones de ejemplares. No, en todos lados se van a distribuir, se van a entregar y es un mensaje de atraso el querer embodegar un libro, ocultar los libros, es como enlatar una película", sostuvo en su conferencia matutina.