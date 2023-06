Gobierno federal no interviene en el INE de ninguna forma, señala Taddei

Ello, toda vez que durante la sesión fue designado como Director Ejecutivo de Organización Electoral, por lo que se deberá redactar un nuevo oficio para hacer una nueva designación.

“Dijimos que él (Miguel Ángel Patiño) iba a entrar en funciones (como Director Ejecutivo de Organización Electoral) hasta el 1 de julio… de aquí al 1 de julio se tomará la decisión si él sigue de encargado o hay una nueva encargaduría”, explicó.

“(Flavio Cienfuegos) es una propuesta de la presidencia del INE. No es de nadie más. El Gobierno federal aquí no puede venir (al INE) a proponer. Esa es una atribución exclusiva de la presidencia… Yo por lo pronto te puedo decir que no recibo presiones externas. Que nadie dice, nadie se mete en este asunto (de las designaciones) justamente porque es un organismo autónomo”, enfatizó.

Respecto a si ha recibido presiones desde su llegada al INE, aclaró: “por supuesto que no. ¡Para nada! ¡Y espero nunca tenerlas! Además, porque hay que actuar siempre en el marco de la ley”.