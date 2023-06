Adán Augusto anunció su registro como aspirante a coordinador de Morena, pero desde un hotel en el centro de la Ciudad de México y no donde sus contrincantes lo están haciendo junto con el líder nacional de Morena, Mario Delgado.

“Hoy ha llegado ese tiempo y vamos a ir a ese encuentro del destino”, dijo el también exgobernador de Tabasco y explicó que designó a Leonel Godoy como representante para formalizar su inscripción.

El exfuncionario federal leyó la carta compromiso que el partido pidió suscribir a todos los interesados en ser el coordinador nacional, en la que se incluye respetar principios no mentir, no robar, no traicionar y mandar obedeciendo, a no llevarse por venganzas y evitar descalificaciones hacia los otros participantes.

También se comprometió a respetar los resultados de la encuesta. “Me comprometo formalmente a respetar el resultado y a dar todo mi apoyo a quien resulte electo como coordinador o coordinadora de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación”, anunció. Además dijo que no recibirá los 5mdp de recursos que ofreció el partido y los destinará a comunidades.

Adán Augusto López Hernández es el segundo secretario en esta semana que deja el gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador. El lunes, Ebrard Casaubón formalizó su salida del gabinete en busca también del mismo cargo.