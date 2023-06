Ebrard pide a Morena financiar campañas y anuncia que irá a todos los medios

"Si yo veo que hay una irregularidad, una farsa, una mentira en ese proceso, lo voy a decir. Hoy no lo veo, si yo lo viera, lo diría. Si yo veo que hay una violación a las normas que hemos fijado, lo voy a decir. Si yo veo que hay campaña sucia. Si violan la restricción de los gobernadores, lo voy a decir (...) No tengo plan b, mi plan es ganar la encuesta", expresó.

El canciller reiteró que, en su opinión, es ilógico que la encuesta para elegir a la candidatura presidencial se trate de una farsa.

Sobre las reglas que se fijaron en el Consejo Nacional de Morena para elegir a quien será su candidato presidencial, Ebrard apuntó que pese a que se estableció que no habrá un debate entre los aspirantes, es difícil que no existan, porque explicó aún así se tendrán que expresar las ideas y los contrastes van a ser notorios, además no descarto que en algún momentos las "corcholatas" puedan coincidir en un mismo encuentro con medios de comunicación.

Ebrard: Voy a ir a todos los medios a defender las ideas que tengo

Respecto al acuerdo que se tomó respecto a que las "corcholatas" deben evitar presentarse en medios reaccionarios, conservadores, adversarios de la Cuarta Transformación a partir del 19 de junio hasta el 27 de agosto, Ebrard indicó que cada aspirante decidirá en qué medio presentarse o no hacerlo.

"No lo haremos...yo pienso que cuando menos tu servidor va a ir a todos los medios, voy defender las ideas que tengo y no esperaría yo y sería muy polémico que el partido saque una lista, pues cómo cree, eso no lo vería...desde mi punto de vista estaré asistiendo a los medios de comunicación", dijo.

Insistió así en que durante sus recorridos difundirá sus propuestas e ideas con la que busca dar continuidad e impulsar el crecimiento económico, mejorar la seguridad, consolidar el sistema salud y de educación para que se expanda la clase media y se reduzca la pobreza.

Finalmente, el aún canciller de México explicó que este mismo lunes propondrá sus dos opciones de casas encuestadoras y que el 28 de agosto podría realizar la encuesta mediante la cual se elegirá al próximo candidato presidencial por Morena en 2024.