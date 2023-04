Suprema Corte confirma suspensión de la primera parte del “Plan B” electoral

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó la suspensión de la primera parte del “Plan B” de la reforma electoral, lo que pone freno a “corcholatas” para hacer proselitismo en los estados de México y Coahuila.

Lo anterior, luego de que el ministro Alberto Pérez Dayán suspendió su aplicación en ambos estados, por lo que las modificaciones a La Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, no podrán aplicarse, en tanto no se resuelva si estas normas son o no constitucionales.