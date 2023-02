Personalidades intensifican llamados para acudir al Zócalo este 26 de febrero

Alejandro Moreno

El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, se sumó a los llamados de advertencia en el sentido de que el gobierno de Morena busca “destruir” al INE y al Tribunal Electoral.

“Así lo demuestra el llamado Plan B que aprobaron con el fin de desmantelar el sistema electoral y manipular las elecciones a su conveniencia”, indicó.

Aún más, refirió que a los morenistas “no les dan las cuentas para el 2024”, por lo que quieren hacer trampa.

“No se los vamos a permitir, vamos a dejarles claro que repudiamos las reformas de Morena y sus ataques al INE y al TEPJF. Vamos a reclamar elecciones libres y justas que cuenten con la certeza de un árbitro electoral autónomo y eficiente”, precisó el exgobernador de Campeche.

“Ahí estaremos. Nos vemos a las 8:00 de la mañana el próximo domingo 26 de febrero en el Zócalo capitalino. El INE no se toca, el voto de los mexicanos no se toca, el Tribunal no se toca. Vamos juntos a defender nuestra democracia. ¡Nos vemos en el Zócalo!”, indicó.

¡Vamos a defender juntos nuestra democracia, nos vemos en el Zócalo! #ElINENoSeToca 🗳️🇲🇽 pic.twitter.com/MMbdxpv8tC — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) February 24, 2023

Enrique Krauze

El historiador Enrique Krauze recordó en un mensaje en redes sociales que las marchas ciudadanas son una noble tradición política de México.

“Los mexicanos nos hemos acostumbrado a marchar contra varios regímenes autoritarios. Marchamos en el 68 para defender la libertad, el pasado 13 de noviembre para defender la democracia”, indicó.

Advirtió sin embargo que hoy la libertad de expresión se encuentra bajo un serio asedio, “en la amenaza continua que llega desde el poder”.

“Hoy, añade el intelectual, la libertad de expresión se encuentra bajo amenaza con la mutilación inminente del INE. No lo permitamos. El país, México, es el lugar de todos. La casa de todos, no de un partido, no de un presidente. Marchemos juntos el próximo 26 de febrero. ¡Nos vemos en el Zócalo!”, refirió.