Los gobernadores del PAN piden reforma para el reparto de recursos a los estados

La GOAN difundió este mensaje al tiempo que el país sigue batallando para frenar los contagios de COVID-19, que al corte de la noche del sábado rebasaron la barrera de los 295,000 casos confirmados acumulados.

Desde que la pandemia llegó a México, varios gobernadores panistas han llamado al presidente López Obrador a tomar medidas extraordinarias, en particular en materias como la economía. Para esos mandatarios estatales, se requieren apoyos extraordinarios para la iniciativa privada, de manera que no se pierdan tantos empleos y la recuperación económica no tarde.

El sábado, la GOAN también informó que su nuevo presidente será el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién. En 2021, Querétaro será uno de los 15 estados donde se realizarán elecciones para renovar la gubernatura.