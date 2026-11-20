En el conversatorio “Visión y oportunidades para el futuro del turismo en Jalisco” participaron Gloria Guevara, presidenta y CEO de WTTC, y Michelle Fridman Hirsch, secretaria de Turismo de Jalisco. (Cortesía)

“Jalisco está en el centro de las cosas. Tiene gran potencial, hay mucho que hacer todavía. Es importante hacer más promoción en Estados Unidos y seguir trabajando de la mano con el sector privado”, señaló.

En cuanto al panorama internacional, explicó que el turismo alcanzará una contribución récord de 221,459 millones de pesos mexicanos a la economía mundial durante 2026, equivalente a cerca del 10% del PIB global. Además, estimó un crecimiento de 2.6% para la actividad turística.

Añadió que, pese a los conflictos geopolíticos y sus efectos en la conectividad aérea, en los costos de combustible y las tarifas de transporte, el sector mantiene una trayectoria positiva. Se estima una afluencia de 30 millones de viajeros internacionales adicionales previstos este año, de los cuales México recibió 1.9 millones de visitantes.

Por otra parte, la presidenta del WTTC mencionó que uno de cada tres empleos creados en las principales industrias durante los últimos cinco años correspondió a viajes y turismo. No obstante, precisó que hay un reto para cubrir 43 millones de puestos de trabajo para los que no existe suficiente personal con las competencias requeridas.

Un escaparate para diversos países

ITB Americas 2026 no solamente permitió promover el turismo de México, sino de otros destinos. Al encuentro acudieron representantes de 63 países y más de 5,000 profesionales y compradores del sector turístico, procedentes de 50 países.

En un espacio de exhibición de 8,000 metros cuadrados se presentaron cerca de 300 empresas y organizaciones. Del total de expositores, 80% fueron de América y 20% del resto del mundo.

En el encuentro estuvieron expositores de los seis continentes del mundo. ( Cortesía)

Igualmente, se presentaron más de 100 ponentes para desarrollar más de 40 conferencias, paneles y actividades especializadas.

Así, el evento significó un esfuerzo para llevar a Jalisco encuentros internacionales que ayudan a fortalecer la competitividad del estado, ampliar las oportunidades de negocio y consolidar la presencia de esta entidad en los mercados globales.