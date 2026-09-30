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El Estado de México avanza como líder en competitividad económica

La competitividad se ve reflejada principalmente en los temas de Ciencia y Tecnología e Infraestructura Económica y Base Empresarial del Índice Económico de Competitividad de los Estados Mexicanos.
mié 30 septiembre 2026 02:54 PM
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El Estado de México destaca en el país por la creación de puestos de trabajo formales ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el volumen de la masa salarial. (Cortesía)

El Estado de México se situó en el primer lugar nacional del Índice Económico de Competitividad de los Estados Mexicanos (IECEM) con una puntuación de 78.53 unidades, adelante de economías como Nuevo León (76.70%) y la Ciudad de México (75.78%).

Este análisis está diseñado para medir el desempeño competitivo de las 32 entidades federativas, con la finalidad de atraer, retener y expandir las inversiones.

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La evaluación se compone de 23 variables económicas repartidas en cinco ejes principales: Mercado Laboral, Macroeconómico, Sector Externo, Ciencia y Tecnología e Infraestructura Económica y Base Empresarial.

A la vanguardia económica

El liderazgo mexiquense responde a su desempeño sobresaliente al colocarse dentro de las diez primeras posiciones en todos los temas evaluados.

Destaca de manera particular en Infraestructura Económica y Base Empresarial, donde obtuvo el primer lugar en todo el país, así como en Ciencias y Tecnología, rubro en el que se ubicó en la tercera posición.

Además, a nivel variable, encabeza el ranking en la tasa de generación de empleo formal registrado en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), masa salarial, número de unidades económicas y diversificación sectorial.

Asimismo, el Edomex ocupa el segundo lugar en participación del Productor Interno Bruto (PIB), atracción de inversión extranjera directa (IED), egresados de educación superior y densidad carretera, a la par de colocarse en el tercer sitio en patentes solicitadas e investigadores reconocidos por el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII).

En un mundo donde cada vez más empresas deciden establecerse cerca de sus mercados objetivo ( nearshoring), los resultados de IECEM 2025 señalan que la entidad cuenta con las condiciones competitivas y el talento calificado para operar y hacer crecer los negocios.

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