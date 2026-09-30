El Estado de México avanza como líder en competitividad económica

La evaluación se compone de 23 variables económicas repartidas en cinco ejes principales: Mercado Laboral, Macroeconómico, Sector Externo, Ciencia y Tecnología e Infraestructura Económica y Base Empresarial.

A la vanguardia económica

El liderazgo mexiquense responde a su desempeño sobresaliente al colocarse dentro de las diez primeras posiciones en todos los temas evaluados.

Destaca de manera particular en Infraestructura Económica y Base Empresarial, donde obtuvo el primer lugar en todo el país, así como en Ciencias y Tecnología, rubro en el que se ubicó en la tercera posición.

Además, a nivel variable, encabeza el ranking en la tasa de generación de empleo formal registrado en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), masa salarial, número de unidades económicas y diversificación sectorial.

Asimismo, el Edomex ocupa el segundo lugar en participación del Productor Interno Bruto (PIB), atracción de inversión extranjera directa (IED), egresados de educación superior y densidad carretera, a la par de colocarse en el tercer sitio en patentes solicitadas e investigadores reconocidos por el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII).

En un mundo donde cada vez más empresas deciden establecerse cerca de sus mercados objetivo ( nearshoring), los resultados de IECEM 2025 señalan que la entidad cuenta con las condiciones competitivas y el talento calificado para operar y hacer crecer los negocios.

